Общество
День коммунальной грамотности в МФЦ
20 апреля специалисты филиала ПАО «ДЭК» «Якутскэнергосбыт» проведут консультации для жителей г. Якутска в многофункциональном центре «Мои документы». по адресу г. Якутск, ул. Аммосова, 18.
Основное внимание будет уделено передаче показаний приборов учета: специалисты объяснят нюансы и способы передачи данных, а также примут показания на месте.
Также граждане смогут в течение дня получить консультации по актуальным вопросам энергопотребления:
— Тарифы на оплату коммунальных услуг;
— Плата за электроэнергию, горячее водоснабжение, теплоснабжение;
— Перерасчеты за энергоресурсы;
— Начисление пени;
— Реструктуризация задолженности;
— Способы оплаты за энергоресурсы и передачи показаний;
— Регистрация в Личном кабинете клиента на сайте ПАО «ДЭК»
Дополнительно в рамках мероприятия будут проведены консультации по проведенному годовому перерасчету за потребленную теплоэнергию-2022.
Специалисты компании ждут всех желающих с 9.00 до 17.00 с перерывом на обед с 13.00-14.00.
+7 (999) 174-67-82
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