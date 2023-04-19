19.04.2023
11:01
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Общество

День коммунальной грамотности в МФЦ

20 апреля специалисты филиала ПАО «ДЭК» «Якутскэнергосбыт» проведут консультации для жителей г. Якутска в многофункциональном центре «Мои документы».  по адресу г. Якутск, ул. Аммосова, 18.

Основное внимание будет уделено передаче показаний приборов учета: специалисты объяснят нюансы и способы передачи данных, а также примут показания на месте.

Также граждане смогут в течение дня получить консультации по актуальным вопросам энергопотребления:

— Тарифы на оплату коммунальных услуг;

— Плата за электроэнергию, горячее водоснабжение, теплоснабжение;

— Перерасчеты за энергоресурсы;

— Начисление пени;

— Реструктуризация задолженности;

— Способы оплаты за энергоресурсы и передачи показаний;

— Регистрация в Личном кабинете клиента на сайте ПАО «ДЭК»

Дополнительно в рамках мероприятия будут проведены консультации по проведенному годовому перерасчету за потребленную теплоэнергию-2022.

Специалисты компании ждут всех желающих с 9.00 до 17.00 с перерывом на обед с 13.00-14.00.

Фото: пресс-службы
Источник: пресс-служба ПАО «ДЭК» «Якутскэнергосбыт»

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