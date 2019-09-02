День, когда горят костры рябин — народные приметы 3 сентября

3 сентября 2019 года православные христиане отмечают день памяти апостола от семидесяти Фаддея.

По происхождению еврей, родился в сирийском городе Эдессе. Придя в Иерусалим на праздник, Фаддей услышал проповедь Иоанна Предтечи и, приняв от него крещение в Иордане, остался в Палестине. Увидев Иисуса, он стал Его учеником, и был избран им в число тех 70 учеников, которых Господь посылал по двое на проповедь в те города и местности, которые намеревался посетить (Лк. 10:1).

После Вознесения (сошествия Св. Духа) апостол Фаддей благовествовал в Сирии и Месопотамии. Согласно преданию, относящемуся ко второй половине II века, он пришёл с проповедью Евангелия в Эдессу и обратил ко Христу князя Авгаря (излечив того от проказы), народ и жрецов. Свою проповедь он утверждал многими чудесами; крестил, поставил священников и устроил Эдесскую Церковь, — первую христианскую церковь в городе. Князь Авгарь хотел наградить апостола Фаддея богатыми дарами, но тот отказался и пошёл с проповедью в другие города, обращая многих язычников в христианскую веру.

Дойдя с проповедью до финикийского города Вирита (ныне Бейрут), он основал там Церковь и в том же городе мирно скончался в 44-м году. Это место кончины указывается в славянской минее; по другим источникам он скончался в Эдессе.

В народном календаре этот день известен как Фадеев день.

Приметы 3 сентября:

Ясный день на Фаддея обещает ещё четыре недели хорошей и солнечной погоды.

В новое время, 3 сентября известно также, как «день, когда горят костры рябин».