День Казанской иконы Божией Матери — что нельзя делать 21 июля

21 июля 2019 года отмечается день явления Казанской иконы Божией Матери. Во всех православных храмах проходят торжественные богослужения.

Праздник явления Казанской иконы Божией Матери связан с событиями старины.

В 1579 году пожар опустошил половину Казанского кремля с прилегающей к нему частью города. Девятилетней девочке, стрелецкой дочери Матрене, явилась во сне Богородица и повелела искать на пепелище сгоревшего дома Свою икону. На том самом месте, что указала во сне Богородица, и была найдена чудотворная икона.

Впоследствии образ Пресвятой Девы Марии перенесли в первый православный храм города Казани, воздвигнутый царём Иваном Грозным.

В ночь на 29 июня (12 июля) 1904 года из Богородицкого монастыря икона была похищена вместе с образом Спасителя в драгоценных ризах; обе иконы были украшены драгоценностями на сумму до 100 тысяч рублей; были похищены также деньги из свечных ящиков. Похитителя нашли: им оказался Варфоломей Чайкин (Стоян), крестьянин двадцати восьми лет. Он утверждал, что драгоценности и оклад образа продал, а саму икону расколол и сжёг в печи, что было подтверждено следственными действиями и судом присяжных.

Образ Казанской Божией Матери – наиболее почитаемый среди православных христиан. С оригинала, известного многочисленными чудесами и исцелениями, были сделаны многочисленные списки, которые сегодня можно увидеть в каждом православном храме.

Традиции народного праздника Казанская Летняя (Прокопьев день)

В этот день встарь делался первый «зажин» ржи. Чтобы жатва была обильной, жница, нажав первый сноп, говорила: «Стань, мой сноп, на тысячу коп!». Осенью первым сжатым снопом, который вносили в дом, выгоняли мух и тараканов: «Первый сноп в дом, а клопы и тараканы — вон!», «Мухи, гады, вон! Идёт хозяин в дом!».

Яйца, хлеб, соль берут с собой на зажинки. Всем миром нажнут бабку — девять снопов поставят — и садятся за трапезу. Едят прямо на жнивной полосе.

Вологодские жницы, приступая к жатве и опоясавшись первыми срезанными колосьями, произносили своего рода заклинание: «Как былинка гнется и не ломится, так бы у рабы Божией (имярек) спинка гнулася и не ломалася и не уставала. Во веки веков, аминь!».

Если в текущем году в семье был покойник, то первый снопок, срезанный при зажине, не вносили в дом, а бросали его прямо в поле, «каб мыши i птушкi памянули нябожчыка».

День летней Казанской почитался большим праздником, наиболее торжественно и широко его отмечали в тех деревнях, где Казанская была престольным праздником. Сюда съезжались гости, молодёжь устраивала гулянья несколько дней.

Поговорки и приметы

Если поспевало жито — в этот день начинали жатву.

Коли на Казанскую черника поспевает, то поспела и рожь.

Прокопий жнец, Прокопий жатвенник — зажинают рожь.

Если Казанская неделя без дождя, то Ильинская неделя с дождём.

В народе верят, что на Летнюю Казанскую нельзя делать следующее:

работать по дому (стирать, шить, заниматься иным тяжелым трудом);

ругаться и ссориться, плакать и грустить;

купаться в открытых водоемах: есть пословица, что «Кто купается в Прокопьев день – тот тревожит водяного», за тот может утопить незваного гостя.

Что нужно делать на Казанскую Божью Матерь: