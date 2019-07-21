АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
23
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  62.87
 70.79
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
21.07.2019, 13:46
Лонгрид
В Якутске снова пропал памятник Карасю
21.07.2019, 12:34
Спорт
Якутянка стала чемпионкой Европы!
21.07.2019, 11:41
Происшествия
Пожары в бесхозных строениях в Нерюнгри, Алдане и Кызыл-Сыре
21.07.2019, 10:19
Общество
День Казанской иконы Божией Матери — что нельзя делать 21 июля
21.07.2019, 9:10
Политика
Резонанс
Мэр Вилюйска: Смонтировали удобные кадры для населения
21.07.2019, 9:04
Якутия
Глава Якутии посетил золотоизвлекательную фабрику «Полюс Алдан»
21.07.2019, 0:05
Общество
Сегодня день рождения руководителя и звезды эстрады
21.07.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп, воскресенье 21 июля 2019
20.07.2019, 22:53
Политика
Мэр Якутска прокомментировала слухи про Айсена Николаева
20.07.2019, 22:31
Якутия
Айсен Николаев принял участие в возложении цветов к памятнику первооткрывателям Алдана
20.07.2019, 22:22
Происшествия
В Якутске задержан подозреваемый в стрельбе в кафе
20.07.2019, 22:16
Желток
Дневник будущей мамочки
20.07.2019, 19:54
Общество
Видео
Эксклюзив
Как выйти из семейного ада?
20.07.2019, 18:11
Якутия
Айсен Николаев поздравил с 95-летием золотодобывающей промышленности Якутии
20.07.2019, 15:09
Политика
Видео
Айсен Николаев назвал действия мэра глупостью
20.07.2019, 14:17
Происшествия
Резонанс
Пропавшая якутянка с двумя детьми нашлась
20.07.2019, 13:25
Якутск
Фотофакт
Возле Верховного суда Якутии провалился асфальт
20.07.2019, 13:12
Якутия
Приветствие Айсена Николаева
20.07.2019, 11:17
Происшествия
В Якутии произошло 5 пожаров
20.07.2019, 11:12
Общество
Фотофакт
Журналист «Якутска вечернего» возглавила газету
20.07.2019, 9:26
Общество
Дети мира на первой смене Кампуса молодежных инноваций «Я –гражданин мира»
20.07.2019, 0:04
Общество
Сегодня день рождения общественного деятеля
20.07.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп, суббота 20 июля 2019
19.07.2019, 23:29
Экономика
Бесплатный мастер-класс по росписи на фарфоре
19.07.2019, 21:55
Якутия
Утверждён состав Оргкомитета в честь 75-летия Романа Дмитриева
19.07.2019, 21:36
Происшествия
Резонанс
Глава Якутии поручил проверить бюджет Вилюйска после конфликта мэра с журналистами
19.07.2019, 21:12
Экономика
График плановых работ энергетиков на 20-22 июля
19.07.2019, 20:51
Происшествия
Экстра
Следком Якутии возбудил уголовное дело по резонансному убийству в Намцах
19.07.2019, 19:43
Происшествия
В Якутске за пьяную езду пойманы более 150 водителей
19.07.2019, 19:17
Якутск
Спикер Гордумы бросил вызов спикеру Ил Тумэна
19.07.2019, 18:58
Якутск
С 21 июля проезд по Хатынг-Юряхскому шоссе будет закрыт
19.07.2019, 18:09
Экология
Роспотребнадзор зафиксировал в Батагае опасное загрязнение воздуха
19.07.2019, 17:38
Происшествия
С начала этой недели в Якутске произошло 38 ДТП
19.07.2019, 17:28
Происшествия
ГАИ просит помочь в поисках водителя на черном джипе, сбившего ребенка на велосипеде
19.07.2019, 17:13
Происшествия
В Среднеколымском районе задержан подозреваемый в убийстве работника строительной бригады
19.07.2019, 16:52
Спорт
Арыйаан Тютрин пройдет отборочный турнир на чемпионат мира
19.07.2019, 16:39
Происшествия
Видео
В Якутске никто не купил электроскутер с рук у пожилого человека
19.07.2019, 16:31
Происшествия
Мошенники стали выманивать в соцсетях деньги на похороны
19.07.2019, 16:19
Якутск
В Якутске ожидаются временные отключения холодной воды
19.07.2019, 16:11
Экономика
Электроснабжение поселка Усть-Нера восстановлено
19.07.2019, 15:59
Погода
В субботу погода в Якутске нормализуется
19.07.2019, 15:42
Происшествия
В пяти районных больницах Якутии выдавалась сомнительная молочная смесь
19.07.2019, 15:32
Судебная хроника
Дело о банкротстве «Якуткурорта» прекращено
19.07.2019, 15:22
Якутск
Скандал
Мэрия Якутска огорошила эстонцев
19.07.2019, 14:45
Культура & Образование
В Центре «Сосновый бор» готовят детям «страновые полдники»
19.07.2019, 14:30
Культура & Образование
Быть библиотекарем – престижно и модно! 
19.07.2019, 14:15
Красота & Здоровье
Якутские неврологи обсудили актуальные темы в Санкт-Петербурге
19.07.2019, 14:00
Общество
Волонтеры «Молодой гвардии» помогли пострадавшим от наводнения в Иркутской области
19.07.2019, 13:00
Политика
В Якутии родители требуют полное секвенирование генома
19.07.2019, 12:48
Якутия
Фотофакт
Эксклюзив
Нынешнее лето в Якутии щедро на дары природы
19.07.2019, 12:44
Политика
О реализации Национального проекта «Культура» расскажут гражданам
19.07.2019, 12:31
Финансы
Россельхозбанк отменяет комиссии для экспортеров АПК
19.07.2019, 12:18
Культура & Образование
Анонс
В Якутске открывается фотовыставка, посвященная Герою России
19.07.2019, 12:05
Культура & Образование
Эксклюзив
Звезды итальянского цирка: Мы не бьем животных!
19.07.2019, 11:53
Некролог
«Единая Россия» выражает соболезнования
19.07.2019, 11:40
Якутия
Лидеры IT-технологий России представили свои практики в Якутске
19.07.2019, 11:27
Общество
Прокуроры помогли получить зарплату
19.07.2019, 11:14
Происшествия
Рейс из Якутска в Южно-Сахалинск задержали на сутки
19.07.2019, 11:02
Якутск
Автобус 25 поменял маршрут движения
19.07.2019, 10:49
Экономика
Под крылом СК «Стерх»: ФГАУ «Оздоровительный комплекс Рублево-Успенский»
19.07.2019, 10:36
Происшествия
Лесные пожары в Якутии
19.07.2019, 10:23
Судебная хроника
Якутянин ударил полицейского
19.07.2019, 10:11
Экономика
Чем отличается текущий от капитального ремонта?
19.07.2019, 10:00
Происшествия
Видео
Информационное сообщение УФСБ России по Якутии
19.07.2019, 9:48
Экономика
За шесть месяцев Якутскэнерго нанесен ущерб на 67 млн рублей
19.07.2019, 9:35
Происшествия
Пожар на ул. Кальвица
19.07.2019, 9:32
Якутск
Эксклюзив
Мэр не смогла продавить свою креатуру на пост лидера Общественной палаты Якутска
19.07.2019, 9:24
Общество
Из Якутии депортированы 184 мигранта
19.07.2019, 9:12
Культура & Образование
В Якутии ищут останки динозавров
19.07.2019, 9:00
Экономика
Теплоэнергосервис проводит масштабную ремонтную кампанию
19.07.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп, пятница 19 июля 2019
18.07.2019, 21:38
Общество
За полгода из Якутии депортированы 184 мигранта
Общество
21 июля 2019, 10:19
8744

День Казанской иконы Божией Матери — что нельзя делать 21 июля

21 июля 2019 года отмечается день явления Казанской иконы Божией Матери. Во всех православных храмах проходят торжественные богослужения.

Праздник явления Казанской иконы Божией Матери связан с событиями старины.

В 1579 году пожар опустошил половину Казанского кремля с прилегающей к нему частью города. Девятилетней девочке, стрелецкой дочери Матрене, явилась во сне Богородица и повелела искать на пепелище сгоревшего дома Свою икону. На том самом месте, что указала во сне Богородица, и была найдена чудотворная икона.

Впоследствии образ Пресвятой Девы Марии перенесли в первый православный храм города Казани, воздвигнутый царём Иваном Грозным.

В ночь на 29 июня (12 июля) 1904 года из Богородицкого монастыря икона была похищена вместе с образом Спасителя в драгоценных ризах; обе иконы были украшены драгоценностями на сумму до 100 тысяч рублей; были похищены также деньги из свечных ящиков. Похитителя нашли: им оказался Варфоломей Чайкин (Стоян), крестьянин двадцати восьми лет. Он утверждал, что драгоценности и оклад образа продал, а саму икону расколол и сжёг в печи, что было подтверждено следственными действиями и судом присяжных.

Образ Казанской Божией Матери – наиболее почитаемый среди православных христиан. С оригинала, известного многочисленными чудесами и исцелениями, были сделаны многочисленные списки, которые сегодня можно увидеть в каждом православном храме.

Традиции народного праздника Казанская Летняя (Прокопьев день)

В этот день встарь делался первый «зажин» ржи. Чтобы жатва была обильной, жница, нажав первый сноп, говорила: «Стань, мой сноп, на тысячу коп!». Осенью первым сжатым снопом, который вносили в дом, выгоняли мух и тараканов: «Первый сноп в дом, а клопы и тараканы — вон!», «Мухи, гады, вон! Идёт хозяин в дом!».

Яйца, хлеб, соль берут с собой на зажинки. Всем миром нажнут бабку — девять снопов поставят — и садятся за трапезу. Едят прямо на жнивной полосе.

Вологодские жницы, приступая к жатве и опоясавшись первыми срезанными колосьями, произносили своего рода заклинание: «Как былинка гнется и не ломится, так бы у рабы Божией (имярек) спинка гнулася и не ломалася и не уставала. Во веки веков, аминь!».

Если в текущем году в семье был покойник, то первый снопок, срезанный при зажине, не вносили в дом, а бросали его прямо в поле, «каб мыши i птушкi памянули нябожчыка».

День летней Казанской почитался большим праздником, наиболее торжественно и широко его отмечали в тех деревнях, где Казанская была престольным праздником. Сюда съезжались гости, молодёжь устраивала гулянья несколько дней.

Поговорки и приметы

  • Если поспевало жито — в этот день начинали жатву.
  • Коли на Казанскую черника поспевает, то поспела и рожь.
  • Прокопий жнец, Прокопий жатвенник — зажинают рожь.
  • Если Казанская неделя без дождя, то Ильинская неделя с дождём.

В народе верят, что на Летнюю Казанскую нельзя делать следующее:

  • работать по дому (стирать, шить, заниматься иным тяжелым трудом);
  • ругаться и ссориться, плакать и грустить;
  • купаться в открытых водоемах: есть пословица, что «Кто купается в Прокопьев день – тот тревожит водяного», за тот может утопить незваного гостя.

Что нужно делать на Казанскую Божью Матерь:

  • На Казанскую непременно стараются сходить в церковь, чтобы помолиться Божьей Матери и причаститься. Храмы проводят крестные ходы.
  • на Казанскую начинают готовить погреба к зиме;
  • пропалывают огород (еще одна народная примета на Прокопьев день, чтоб урожай хорошим был).
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
18.07.2019, 11:47
Якутия
Фотофакт
Позитив
Вот это улов! Житель Якутии поймал огроменную рыбу!
16.07.2019, 8:37
Происшествия
В Якутии погибло трое детей и четверо взрослых
17.07.2019, 13:56
Экономика
Эксклюзив
Новый пост Афанасия Максимова
16.07.2019, 8:45
Происшествия
В Якутской колонии без вести пропал человек
15.07.2019, 19:18
Политика
Экстра
Новое кадровое назначение
16.07.2019, 10:29
Происшествия
Экстра
В Якутии встреча с медведем привела к несчастному случаю
18.07.2019, 11:34
Экономика
Виктор Лебедев нацелил сотрудников на эффективность
18.07.2019, 20:19
Происшествия
Девушка выехала на машине из Якутска в Покровск и пропала без вести
15.07.2019, 22:36
Происшествия
Страшная трагедия на Лене: утонули дети, пропали взрослые
18.07.2019, 19:13
Экология
Фотофакт
Медведица Аяна из Среднеколымского района радуется белому снегу
19.07.2019, 9:32
Якутск
Эксклюзив
Мэр не смогла продавить свою креатуру на пост лидера Общественной палаты Якутска
19.07.2019, 20:51
Происшествия
Экстра
Следком Якутии возбудил уголовное дело по резонансному убийству в Намцах
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Спорт
21.07.2019

Якутянка стала чемпионкой Европы!

Резонанс
Политика
21.07.2019

Мэр Вилюйска: Смонтировали удобные кадры для населения

Якутия
21.07.2019

Глава Якутии посетил золотоизвлекательную фабрику «Полюс Алдан»

Желток
20.07.2019

Дневник будущей мамочки

Видео
Эксклюзив
Общество
20.07.2019

Как выйти из семейного ада?

Видео
Политика
20.07.2019

Айсен Николаев назвал действия мэра глупостью

Резонанс
Происшествия
20.07.2019

Пропавшая якутянка с двумя детьми нашлась

Фотофакт
Якутск
20.07.2019

Возле Верховного суда Якутии провалился асфальт