День государственного флага России отметили в Якутске

В День государственного флага Российской Федерации на площади Орджоникидзе состоялась праздничная программа «Великой России прославленный флаг». В этот день горожан и гостей столицы поздравили исполняющий обязанности министра культуры Владислав ЛЕВОЧКИН, глава города Якутска Евгений ГРИГОРЬЕВ, первый заместитель председателя Якутской городской Думы Евдокия ЕВСИКОВА.

В поздравительной речи глава города Якутска Евгений Григорьев подчеркнул особую значимость триколора в жизни каждого россиянина.

«Флаг России символизирует наше устремление к развитию и гордость за доблестные подвиги предков. Российский флаг способствует чувству патриотизма, который присуще всем, вне зависимости от национальности, рода занятий и деятельности», — отметил Евгений Григорьев.

Жителей и гостей столицы также поздравили исполняющий обязанности министра культуры Владислав Левочкин и вручил начальнику управления культуры Окружной администрации города Якутска Индире ЛИ ключи от многофункционального передвижного культурного центра со сценой и звуковым оборудованием. Мобильный центр предназначен для проведения концертов и праздничных мероприятий. Этот комплекс передан дому культуры «Кедр» — филиалу Окружного центра народного творчества в селе Табага.

Как проинформировал Владислав Левочкин, такие многофункциональные центры прибудут в Амгу, Верхневилюйск, Вилюйск, Борогонцы.