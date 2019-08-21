День Государственного флага России — история праздника

День Государственного флага Российской Федерации — один из официально установленных праздников России; установлен в 1994 году указом президента Российской Федерации и отмечается 22 августа, не является выходным днём.

История праздника

22 августа 1991 года в Москве провалилась попытка переворота и большинство членов ГКЧП были арестованы.

Днем начался митинг победителей у Белого дома. На котором выступили Ельцин, Силаев и Хасбулатов. В ходе митинга манифестанты вынесли полотнище триколора; президент РСФСР Борис Ельцин объявил, что принято решение сделать бело-лазорево-красный стяг новым флагом России.

И новый государственный флаг России впервые установлен на верхней точке здания Дома Советов.

22 августа 1991 года члены Верховного Совета РСФСР на утреннем заседании приняли постановление о национальном флаге РСФСР:

«Верховный Совет РСФСР постановляет: До установления специальным законом новой государственной символики Российской Федерации считать исторический флаг России — полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос — официальным Национальным флагом Российской Федерации.» — Первый заместитель Председателя Верховного Совета РСФСР Р. И. Хасбулатов.

Официально трехцветный флаг был утвержден в качестве государственного флага РСФСР 1 ноября 1991 года.