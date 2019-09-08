08.09.2019
12:33
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Якутск
День города в Якутске. Прямая трансляция
Источник: https://youtu.be/SiXxdZi-LWM
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