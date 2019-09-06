06.09.2019
15:00
221

Якутск

«День города» — Программа празднования в Якутске

ПРОГРАММА

праздничных мероприятий, посвященных 387-летию со дня основания города Якутска  «Город начинается с тебя!» 

  07 сентября (суббота)  
10.00 Фестиваль ухи.   Место проведения: туристско-этнографический комплекс «Усадьба Атласовых», Вилюйский тракт, 6 км.
12.00 Посадка деревьев на территории будущего Парка Победы (по отдельному плану).   Место проведения: Местность «Три сэргэ».
14.00 Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче в Республике Саха (Якутия).   Место проведения: площадь Орджоникидзе.
08 сентября (воскресенье)  
10.00   Торжественный праздничный молебен, посвященный Дню города. Крестный ход от Градоякутского Преображенского Кафедрального собора к памятнику Петра Бекетова.   Место проведения: Градоякутский Преображенский Кафедральный собор, ул. Чернышевского.
10.00 Чемпионат города Якутска по футболу среди клубных команд.   Место проведения: стадион «Туймаада».
10.00 Открытый чемпионат города Якутска по спортинг-компакту на Кубок главы города Якутска.   Место проведения: Спортивно-стендовый комплекс «Бэргэн», Маганский тракт, 6 км.
10.00 Ярмарка-продажа местных товаропроизводителей.   Место проведения: территория старого города.
10.00 Акция от МВД России по Республике Саха (Якутия) «Госуслуги – жителям Якутии!».   Место проведения: площадь Орджоникидзе.
10.00 Возложение цветов к памятнику основателю Петру Бекетову «…сентября в 25 день построил я острог на Лене реке…»   Место проведения: памятник П. Бекетову, Московская набережная.
11.00 Акция «Connecting Zone» от мастерской художника «Арт-холл» при НХМ РС(Я) художника-графика Натальи Христофоровой.   Место проведения: площадь Орджоникидзе.
11.00 Концертная программа «Мин дьолум биhигэ Дьокуускай!» творческой студии «Арыллыы».   Место проведения: площадь Орджоникидзе.
11.00 Социальный проект по питанию школьников «Личные кабинеты 14» и «Ярмарка кружков». Место проведения: площадь Орджоникидзе.
11.00 Открытый турнир города Якутска по спортивному пейнтболу.   Место проведения: пейнтбольный клуб «Комбат», мкр. Птицефабрика, 2 км., Гора Чочур Муран, 1.  
11.00 Фестиваль авторских идей «Созвездие мастеров»: — выставка мастеров прикладного творчества (хэнд-мейд) «Деларук»; — новая жизнь старым вещам «Эко-город»; — выставка молодых модельеров общественной организации «Саха танаhа»; — мастер-классы по карвингу, скрапбукингу, сухому валянию, мыловарению, текстилю, декупажу «Формула рукоделия»; — интерактивная выставка коллекционеров «Старинный Якутск».   Место проведения: Старый город.
11.00 Ярмарка «Народные творцы» Национального центра народного прикладного искусства и художественных промыслов «Симэх».   Место проведения: Старый город.
11.00 Выставка-продажа коллекционеров Якутии «Якутск старинный».   Место проведения: Старый город.
11.00 Интерактивные площадки «Живой проспект». Место проведения: остановки «к/т «Центральный», «Русский театр», «пл. Ленина», «пл. Дружбы», перекресток улиц пр. Ленина и Аммосова.
11.00 Возложение цветов к первопроходцу С. Дежневу «…Рубили грады и остроги…». Место проведения: памятник С. Дежневу , перекресток улиц Пояркова-Кирова.
11.00 Водружение флага города Якутска на Надвратную башню Якутского острога. Место проведения: Надвратная башня Якутского острога, ул. Кирова, 10б.
11.00 Квест-игра для детей и подростков «Я – предприниматель» от «Фабрики предпринимательства».   Место проведения: Парк культуры и отдыха
12.00 Программа МБУ «Централизованная библиотечная система» «Читай город»: — Пешие экскурсии в районе пл. Орджоникидзе и по центру города; — Квесты I, II, III уровней сложности (пл. Орджоникидзе, пр. Ленина, пл. Ленина и далее); — Книжная выставка; — Мастер-класс по созданию открыток, посвященных г. Якутску; — «Город будущего»: VR-шлемы, Квадрокоптеры, Робототехника; — Литературная площадка; — Якутские настольные игры; — Виртуальная выставка «Храмы города Якутска».   Место проведения: площадь. Орджоникидзе.
12.00 Праздничный концерт «Дьоллоох Дьокуускай – о5о сааhым куората» вокального объединения «Кыырай». Место проведения: площадь. Орджоникидзе.
12.00 Выставка фоторабот #ярисуюпарк (баннер-раскраска) «АРТ- Якутск», подведение итогов инста-конкурса «Фотопарк2019». Конкурс одежды «Осеннее дефиле» (дресс-код: шляпы, платья, сарафаны, куртки, туфли).   Место проведения: Парк культуры и отдыха, фудкорт-2.
12.00 Праздничный концерт «Молодежь любит город», посвященный Дню города Якутска (по отдельному плану).   Место проведения: сквер «Ворота Якутска», Гагаринский округ.
12.00 Выставка мото-техники «Мотокалендарь». Место проведения: площадь Ленина.
12.00 Торжественное открытие Дня города Якутска «Я! Мой дом! Мой Якутск!». Место проведения: площадь Ленина.
12.00 Выставка фотографий города Якутска «Фотопленка времен». Место проведения: площадь Ленина.
12.00 Игровая программа «Веселые старты» для детей и взрослых от компании «Играякт».   Место проведения: площадь Ленина.
12.00 Промо-акция компании «КУН».   Место проведения: площадь Ленина.
12.00 Промо-акция компании «Мас игра»: настольные игры с национальным колоритом.   Место проведения: площадь Ленина.
12.00 Фотоателье на фоне исторических мест, уличные художники-портретисты «Знакомый сердцу уголок».   Место проведения: Старый город.
13.00 Праздничная программа «Тупса тур, Дьокуускай» студии «Сырдык суурээн» Екатерины и Алексея Егоровых.   Место проведения: площадь Ленина.
13.00 Концертная программа «С любовью к городу» студии «Добун» Антона Иванова.   Место проведения: площадь Орджоникидзе.
13.00 Праздничная программа «Краски детства» для детей и родителей: — Конкурс рисунков на асфальте. — Подведение итогов инста-конкурса мини-роликов среди детей #likepark.   Место проведения: Парк культуры и отдыха, летняя сцена.
13.00 «Дьокуускайга оhуокай» праздничный осуохай. Место проведения: Парк культуры и отдыха, Оhуохай туhулгэтэ.
13.00 «7 чудес Якутска» концерт народных, самодеятельных коллективов г. Якутска.   Место проведения: Старый город.
14.00 Блиц-турнир по шахматам ко Дню города.   Место проведения: Республиканский шахматно-шашечный центр, ул. Ярославского, 19/2.
14.00 «Туругура тур, Дьокуускай куоратым» праздничная программа Государственного вокального ансамбля «Туймаада».   Место проведения: площадь Ленина.
14.00 Праздничная программа «Поющий Якутск» музыкальной группы «ZwooQi».   Место проведения: площадь Орджоникидзе.
14.00 Розыгрыш призов в конкурсе видеопоздравлений с Днем города в образе героев. Место проведения: кинотеатр «Центральный».
14.00 Концертная программа «Музыка у фонтана» живой и классической музыки.   Место проведения: Парк культуры и отдыха, фонтан.
14.00 Фестиваль уличной еды «Калейдоскоп вкуса»: конкурсы, игры.   Место проведения: Парк культуры и отдыха, фудкорт-1.
14.00 Представление народных театров и студий «Якутск театральный».   Место проведения: Парк культуры и отдыха, летняя сцена.
15.00 Театрализованная квест-игра по историческим местам города Якутска «История в окнах». Место проведения: Старый город.
15.00 «Любимый город» детская программа доктора САРО.   Место проведения: площадь Орджоникидзе.
15.00 Праздничная программа «Якутский бит» музыкальной группы «Перекати поле».   Место проведения: площадь Ленина.
16.00 Праздничная программа студии танца «ZAVOD» и артистов эстрады Kit_jah, Куннэй, Айгылаан, Даша Лаврова «Якутск — ZAVODной».   Место проведения: площадь Ленина.
16.00 Концертная программа «Пою тебе, город мой» взрослого сезона лагеря «Ыллыыр мыраан».   Место проведения: Парк культуры и отдыха, фудкорт-1.
16.00 Розыгрыш призов от ювелирных салонов ООО «Алмаз».   Место проведения: площадь Орджоникидзе.
16.00 «Эн сулускун 50+» концерт победителей        телевизионного конкурса. Место проведения: Старый город.
17.00 «Саха киинэтин сарсыныта» сеанс-презентация   Место проведения: кинотеатр «Лена».
17.00 Праздничная программа Государственного театра эстрады «С праздником, любимый Якутск!».   Место проведения: площадь Ленина.
17.00 Праздничная программа «Respect My Dance» Общественной организации по развитию брейк-данса «YAKUTSK CITY BREAKERS».   Место проведения: площадь Орджоникидзе.
17.00 «Истиий дуу…баяным ырыатын» концерт баянной песни. Место проведения: Старый город.
18.00 Танцевально-развлекательная программа «Золотая осень».   Место проведения: Старый город.
19.00 Юбилейный концерт в честь 20-летия Sinet group российской музыкальной группы «Иванушки International» и певицы Максим. Место проведения: площадь Победы.
22.00 Праздничный фейерверк «Якутску 387 лет!».   Место проведения: площадь Победы.
ПРОГРАММА праздничных мероприятий в округах и пригородах города Якутска «Город начинается с тебя!»
АВТОДОРОЖНЫЙ ОКРУГ  
04 – 06 сентября  
15.00 Флеш-моб по написанию сочинений «История моей семьи в истории города Якутска».   Место проведения: Образовательные учреждения Автодорожного округа.
01 — 07 сентября  
10.00 Выставка на тему «История города».   Место проведения: библиотека «Мир приключений», ул. Дежнева, 53.
07 сентября (суббота)  
12.00 Праздничная программа, посвященная Дню города Якутска.   Место проведения: Кинотеатр «Лена».
ГУБИНСКИЙ ОКРУГ  
06 сентября (пятница)  
16.00 День города в Губинском округе: — детские велогонки «Первый старт!»; — праздничный концерт; — выставка детских рисунков; — выставка прикладного искусства «Город мастеров».   Место проведения: площадь Победы.
ОКТЯБРЬСКИЙ ОКРУГ  
06 сентября (пятница)  
15.00 Праздничное мероприятие «Праздник нашего двора» с торжественным открытием новой детской площадки.   Место проведения: ул. Ойунского, 31/2.
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОКРУГ  
07 сентября (суббота)  
12.00 «Веселые старты» среди многодетных семей Промышленного округа.   Место проведения: ДЮСШ № 2.
01-07 сентября  
10.00 Выставка книг «Люблю тебя, любимый город!».   Место проведения: библиотека «Теплый дом», ул. 50 лет Советской Армии, 23.
САЙСАРСКИЙ ОКРУГ  
06 сентября (пятница)  
10.00 Книжно-иллюстративная выставка «Любимый сердцем город».   Место проведения: библиотека «Школьный мир», ул. Маяковского, д.81.
15.00 Праздничный концерт «В любое время года ты прекрасен, город наш Якутск» с торжественным награждением активистов округа, победителей номинаций по итогам конкурсов «Цветущий балкон» и «Мой двор».   Место проведения: площадь Матери.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ  
07 сентября (суббота)  
16.00 Праздничное мероприятие, посвященное Дню города Якутска «С Днем рождения, Якутск»: — концертная программа; — награждение активистов Строительного округа за участие и организацию мероприятий в рамках Года добрососедства, летнего периода.   Место проведения: сквер им. Карла Маркса, ул. Дзержинского.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ  
06 сентября (пятница)  
14.00 Торжественное мероприятие, посвященное Дню города с концертной программой и награждениями.   Место проведения: площадь Орджоникидзе.
МИКРОРАЙОН КАНГАЛАССЫ  
06 сентября (пятница)
15.00 «Любимый город» — тематический час ко дню города Якутска. Место проведения: СК «Тирэх», с. Капитоновка, ул. Семенова, 14.
  06 сентября (пятница)  
10.00 Фото-растяжка «Якутск в стихах!»   Место проведения: Библиотека «Библиомир», мкр. Кангалассы, ул. Ленина, 5.
12.00   Викторина «Город севера – город Якутск!»   Место проведения: Библиотека «Библиомир», мкр. Кангалассы, ул. Ленина, 5.
07 сентября (суббота)  
12.00 Ярмарка «Дары осени». Место проведения: ДК «Горняк».
СЕЛО МАГАН  
07 сентября (суббота)  
12.00 День села «Люблю тебя, мое село родное» с конкурсами «Дары осени», «Цветущий Маган».   Место проведения: Дом культуры, с. Маган, ул. Алымова, 3.
12.00 Благотворительная ярмарка «Золотая осень».   Место проведения: Дом культуры, с. Маган, ул. Алымова, 3.
МИКРОРАЙОН МАРХА  
06 сентября (пятница)  
16.00 Торжественное подведение итогов инстаграм-конкурса «Якутск: вчера, сегодня, завтра».   Место проведения: ДК «Чэчир», п. Кирзавод, ул. Заводская, 8.
16.15 «Мой город – моя гордость» открытый творческий конкурс чтецов для детей старшего дошкольного и школьного возраста.   Место проведения: ДК «Чэчир», п. Кирзавод, ул. Заводская, 8.
17.00 Праздничный концерт, посвященный Дню города Якутска «Якутск – город мечты».   Место проведения: ДК «Чэчир», п. Кирзавод, ул. Заводская, 8
  07 сентября (суббота)  
12.00 — Осенняя ярмарка-продажа «Дары осени» для жителей мкр. Марха; -Конкурс-смотр среди общественных организаций мкр. Марха.   Место проведения: КОЦ «Пульс»
СЕЛО ТАБАГА  
07 сентября (суббота)  
14.00 Праздничное мероприятие, посвященное Дню города: — торжественная часть, подведение итогов конкурсов, награждение; — концертная программа; — осенняя выставка-ярмарка сельскохозяйственной продукции «Урожай – 2019»; — выездная торговля. Место проведения: с. Табага, центральная площадь.  
15.00 «Сад-огород» концертная программа, ярмарка овощей, цветов, закрутки, конкурсы: «Лучший двор», «Озеленение», «Большой урожай», «Народный умелец», «Цветущая клумба», «Огородное чудо», «Народный умелец». Место проведения: СДК «Искра», с. Табага, ул. Лесная, 12
21.00 Фейерверк. Место проведения: с. Табага, центральная площадь.
22.00 Фейерверк.   Место проведения: с. Старая Табага, мемориальный комплекс «Слава ветеранам ВОВ».
ТУЛАГИНО-КИЛЬДЯМСКИЙ НАСЛЕГ  
07 сентября (суббота)  
12.00 Выставка-продажа овощных и цветочных культур, фермерских продуктов «Дары золотой осени». Место проведения: с. Тулагино, сквер «Слава ветеранам».
12.00 Выставка поделок из природных материалов воспитанников детских садов Тулагино-Кильдямского наслега   Место проведения: с. Тулагино, сквер «Слава ветеранам».
12.00 Выставка коллекционеров наслега.   Место проведения: с. Тулагино, сквер «Слава ветеранам».
12.00 Мастер-класс кулинаров, дегустация осенних блюд Food-show.   Место проведения: с. Тулагино, сквер «Слава ветеранам».
13.00 Торжественное открытие «Дня города»: вручение медалей «Почетный житель Тулагино-Кильдямского наслега», поздравление юбиляров, лауреатов, подведение итогов смотра-конкурса по благоустройству и озеленению «В моем селе-моя судьба» по номинациям.   Место проведения: с. Тулагино, сквер «Слава ветеранам».
14.00 Праздничная программа детских коллективов Тулагинской СОШ им. П.И. Кочнева «Здравствуй осень золотая».   Место проведения: с. Тулагино, сквер «Слава ветеранам».
15.00 Игровая программа для детей «Играя, учимся» — шоу аниматоров, веселые старты   Место проведения: с. Тулагино, сквер «Слава ветеранам».
16.00 Праздничный концерт, посвящённый Дню города «Тулагы – дьол, ырыа уйата».   Место проведения: с. Тулагино, сквер «Слава ветеранам».
17.00 Вечер отдыха «Баян барахсан», танцы и песни.   Место проведения: с. Тулагино, сквер «Слава ветеранам».
СЕЛО ПРИГОРОДНОЕ  
07 сентября (суббота)  
12.00 Выставка-продажа овощей и цветов «Дары осени».   Место проведения: с. Пригородное, ул. Совхозная, д.27, ДК «Надежда».
12.00 Праздничное мероприятие, приуроченное к 387-летию со Дня рождения города Якутска. Поздравительная концертная программа «Мы славим родное село». Место проведения: с. Пригородное, ул. Совхозная, д.27, ДК «Надежда».
ХАТАССКИЙ НАСЛЕГ  
06 сентября (суббота)  
14.00 Квиз-игра и видео-экскурс «Знатоки родного края». Место проведения: с. Хатассы, ул. Каландаришвили, 20, модельная сельская библиотека.
06-07 сентября  
09.00 Книжная выставка «Город мой, что сердцу дорог».   Место проведения: с. Хатассы, ул. Каландаришвили, 20, модельная сельская библиотека.
  07 сентября (суббота)  
10.00 Осенняя ярмарка, посвященная Дню города Якутска.   Место проведения: с. Хатассы, ул. Совхозная, 31, Хатасская СОШ.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх