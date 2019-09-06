«День города» — Программа празднования в Якутске

07 сентября (суббота)

10.00 Фестиваль ухи. Место проведения: туристско-этнографический комплекс «Усадьба Атласовых», Вилюйский тракт, 6 км.

12.00 Посадка деревьев на территории будущего Парка Победы (по отдельному плану). Место проведения: Местность «Три сэргэ».

14.00 Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче в Республике Саха (Якутия). Место проведения: площадь Орджоникидзе.

08 сентября (воскресенье)

10.00 Торжественный праздничный молебен, посвященный Дню города. Крестный ход от Градоякутского Преображенского Кафедрального собора к памятнику Петра Бекетова. Место проведения: Градоякутский Преображенский Кафедральный собор, ул. Чернышевского.

10.00 Чемпионат города Якутска по футболу среди клубных команд. Место проведения: стадион «Туймаада».

10.00 Открытый чемпионат города Якутска по спортинг-компакту на Кубок главы города Якутска. Место проведения: Спортивно-стендовый комплекс «Бэргэн», Маганский тракт, 6 км.

10.00 Ярмарка-продажа местных товаропроизводителей. Место проведения: территория старого города.

10.00 Акция от МВД России по Республике Саха (Якутия) «Госуслуги – жителям Якутии!». Место проведения: площадь Орджоникидзе.

10.00 Возложение цветов к памятнику основателю Петру Бекетову «…сентября в 25 день построил я острог на Лене реке…» Место проведения: памятник П. Бекетову, Московская набережная.

11.00 Акция «Connecting Zone» от мастерской художника «Арт-холл» при НХМ РС(Я) художника-графика Натальи Христофоровой. Место проведения: площадь Орджоникидзе.

11.00 Концертная программа «Мин дьолум биhигэ Дьокуускай!» творческой студии «Арыллыы». Место проведения: площадь Орджоникидзе.

11.00 Социальный проект по питанию школьников «Личные кабинеты 14» и «Ярмарка кружков». Место проведения: площадь Орджоникидзе.

11.00 Открытый турнир города Якутска по спортивному пейнтболу. Место проведения: пейнтбольный клуб «Комбат», мкр. Птицефабрика, 2 км., Гора Чочур Муран, 1.

11.00 Фестиваль авторских идей «Созвездие мастеров»: — выставка мастеров прикладного творчества (хэнд-мейд) «Деларук»; — новая жизнь старым вещам «Эко-город»; — выставка молодых модельеров общественной организации «Саха танаhа»; — мастер-классы по карвингу, скрапбукингу, сухому валянию, мыловарению, текстилю, декупажу «Формула рукоделия»; — интерактивная выставка коллекционеров «Старинный Якутск». Место проведения: Старый город.

11.00 Ярмарка «Народные творцы» Национального центра народного прикладного искусства и художественных промыслов «Симэх». Место проведения: Старый город.

11.00 Выставка-продажа коллекционеров Якутии «Якутск старинный». Место проведения: Старый город.

11.00 Интерактивные площадки «Живой проспект». Место проведения: остановки «к/т «Центральный», «Русский театр», «пл. Ленина», «пл. Дружбы», перекресток улиц пр. Ленина и Аммосова.

11.00 Возложение цветов к первопроходцу С. Дежневу «…Рубили грады и остроги…». Место проведения: памятник С. Дежневу , перекресток улиц Пояркова-Кирова.

11.00 Водружение флага города Якутска на Надвратную башню Якутского острога. Место проведения: Надвратная башня Якутского острога, ул. Кирова, 10б.

11.00 Квест-игра для детей и подростков «Я – предприниматель» от «Фабрики предпринимательства». Место проведения: Парк культуры и отдыха

12.00 Программа МБУ «Централизованная библиотечная система» «Читай город»: — Пешие экскурсии в районе пл. Орджоникидзе и по центру города; — Квесты I, II, III уровней сложности (пл. Орджоникидзе, пр. Ленина, пл. Ленина и далее); — Книжная выставка; — Мастер-класс по созданию открыток, посвященных г. Якутску; — «Город будущего»: VR-шлемы, Квадрокоптеры, Робототехника; — Литературная площадка; — Якутские настольные игры; — Виртуальная выставка «Храмы города Якутска». Место проведения: площадь. Орджоникидзе.

12.00 Праздничный концерт «Дьоллоох Дьокуускай – о5о сааhым куората» вокального объединения «Кыырай». Место проведения: площадь. Орджоникидзе.

12.00 Выставка фоторабот #ярисуюпарк (баннер-раскраска) «АРТ- Якутск», подведение итогов инста-конкурса «Фотопарк2019». Конкурс одежды «Осеннее дефиле» (дресс-код: шляпы, платья, сарафаны, куртки, туфли). Место проведения: Парк культуры и отдыха, фудкорт-2.

12.00 Праздничный концерт «Молодежь любит город», посвященный Дню города Якутска (по отдельному плану). Место проведения: сквер «Ворота Якутска», Гагаринский округ.

12.00 Выставка мото-техники «Мотокалендарь». Место проведения: площадь Ленина.

12.00 Торжественное открытие Дня города Якутска «Я! Мой дом! Мой Якутск!». Место проведения: площадь Ленина.

12.00 Выставка фотографий города Якутска «Фотопленка времен». Место проведения: площадь Ленина.

12.00 Игровая программа «Веселые старты» для детей и взрослых от компании «Играякт». Место проведения: площадь Ленина.

12.00 Промо-акция компании «КУН». Место проведения: площадь Ленина.

12.00 Промо-акция компании «Мас игра»: настольные игры с национальным колоритом. Место проведения: площадь Ленина.

12.00 Фотоателье на фоне исторических мест, уличные художники-портретисты «Знакомый сердцу уголок». Место проведения: Старый город.

13.00 Праздничная программа «Тупса тур, Дьокуускай» студии «Сырдык суурээн» Екатерины и Алексея Егоровых. Место проведения: площадь Ленина.

13.00 Концертная программа «С любовью к городу» студии «Добун» Антона Иванова. Место проведения: площадь Орджоникидзе.

13.00 Праздничная программа «Краски детства» для детей и родителей: — Конкурс рисунков на асфальте. — Подведение итогов инста-конкурса мини-роликов среди детей #likepark. Место проведения: Парк культуры и отдыха, летняя сцена.

13.00 «Дьокуускайга оhуокай» праздничный осуохай. Место проведения: Парк культуры и отдыха, Оhуохай туhулгэтэ.

13.00 «7 чудес Якутска» концерт народных, самодеятельных коллективов г. Якутска. Место проведения: Старый город.

14.00 Блиц-турнир по шахматам ко Дню города. Место проведения: Республиканский шахматно-шашечный центр, ул. Ярославского, 19/2.

14.00 «Туругура тур, Дьокуускай куоратым» праздничная программа Государственного вокального ансамбля «Туймаада». Место проведения: площадь Ленина.

14.00 Праздничная программа «Поющий Якутск» музыкальной группы «ZwooQi». Место проведения: площадь Орджоникидзе.

14.00 Розыгрыш призов в конкурсе видеопоздравлений с Днем города в образе героев. Место проведения: кинотеатр «Центральный».

14.00 Концертная программа «Музыка у фонтана» живой и классической музыки. Место проведения: Парк культуры и отдыха, фонтан.

14.00 Фестиваль уличной еды «Калейдоскоп вкуса»: конкурсы, игры. Место проведения: Парк культуры и отдыха, фудкорт-1.

14.00 Представление народных театров и студий «Якутск театральный». Место проведения: Парк культуры и отдыха, летняя сцена.

15.00 Театрализованная квест-игра по историческим местам города Якутска «История в окнах». Место проведения: Старый город.

15.00 «Любимый город» детская программа доктора САРО. Место проведения: площадь Орджоникидзе.

15.00 Праздничная программа «Якутский бит» музыкальной группы «Перекати поле». Место проведения: площадь Ленина.

16.00 Праздничная программа студии танца «ZAVOD» и артистов эстрады Kit_jah, Куннэй, Айгылаан, Даша Лаврова «Якутск — ZAVODной». Место проведения: площадь Ленина.

16.00 Концертная программа «Пою тебе, город мой» взрослого сезона лагеря «Ыллыыр мыраан». Место проведения: Парк культуры и отдыха, фудкорт-1.

16.00 Розыгрыш призов от ювелирных салонов ООО «Алмаз». Место проведения: площадь Орджоникидзе.

16.00 «Эн сулускун 50+» концерт победителей телевизионного конкурса. Место проведения: Старый город.

17.00 «Саха киинэтин сарсыныта» сеанс-презентация Место проведения: кинотеатр «Лена».

17.00 Праздничная программа Государственного театра эстрады «С праздником, любимый Якутск!». Место проведения: площадь Ленина.

17.00 Праздничная программа «Respect My Dance» Общественной организации по развитию брейк-данса «YAKUTSK CITY BREAKERS». Место проведения: площадь Орджоникидзе.

17.00 «Истиий дуу…баяным ырыатын» концерт баянной песни. Место проведения: Старый город.

18.00 Танцевально-развлекательная программа «Золотая осень». Место проведения: Старый город.

19.00 Юбилейный концерт в честь 20-летия Sinet group российской музыкальной группы «Иванушки International» и певицы Максим. Место проведения: площадь Победы.

22.00 Праздничный фейерверк «Якутску 387 лет!». Место проведения: площадь Победы.

ПРОГРАММА праздничных мероприятий в округах и пригородах города Якутска «Город начинается с тебя!»

АВТОДОРОЖНЫЙ ОКРУГ

04 – 06 сентября

15.00 Флеш-моб по написанию сочинений «История моей семьи в истории города Якутска». Место проведения: Образовательные учреждения Автодорожного округа.

01 — 07 сентября

10.00 Выставка на тему «История города». Место проведения: библиотека «Мир приключений», ул. Дежнева, 53.

07 сентября (суббота)

12.00 Праздничная программа, посвященная Дню города Якутска. Место проведения: Кинотеатр «Лена».

ГУБИНСКИЙ ОКРУГ

06 сентября (пятница)

16.00 День города в Губинском округе: — детские велогонки «Первый старт!»; — праздничный концерт; — выставка детских рисунков; — выставка прикладного искусства «Город мастеров». Место проведения: площадь Победы.

ОКТЯБРЬСКИЙ ОКРУГ

06 сентября (пятница)

15.00 Праздничное мероприятие «Праздник нашего двора» с торжественным открытием новой детской площадки. Место проведения: ул. Ойунского, 31/2.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОКРУГ

07 сентября (суббота)

12.00 «Веселые старты» среди многодетных семей Промышленного округа. Место проведения: ДЮСШ № 2.

01-07 сентября

10.00 Выставка книг «Люблю тебя, любимый город!». Место проведения: библиотека «Теплый дом», ул. 50 лет Советской Армии, 23.

САЙСАРСКИЙ ОКРУГ

06 сентября (пятница)

10.00 Книжно-иллюстративная выставка «Любимый сердцем город». Место проведения: библиотека «Школьный мир», ул. Маяковского, д.81.

15.00 Праздничный концерт «В любое время года ты прекрасен, город наш Якутск» с торжественным награждением активистов округа, победителей номинаций по итогам конкурсов «Цветущий балкон» и «Мой двор». Место проведения: площадь Матери.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

07 сентября (суббота)

16.00 Праздничное мероприятие, посвященное Дню города Якутска «С Днем рождения, Якутск»: — концертная программа; — награждение активистов Строительного округа за участие и организацию мероприятий в рамках Года добрососедства, летнего периода. Место проведения: сквер им. Карла Маркса, ул. Дзержинского.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

06 сентября (пятница)

14.00 Торжественное мероприятие, посвященное Дню города с концертной программой и награждениями. Место проведения: площадь Орджоникидзе.

МИКРОРАЙОН КАНГАЛАССЫ

06 сентября (пятница)

15.00 «Любимый город» — тематический час ко дню города Якутска. Место проведения: СК «Тирэх», с. Капитоновка, ул. Семенова, 14.

06 сентября (пятница)

10.00 Фото-растяжка «Якутск в стихах!» Место проведения: Библиотека «Библиомир», мкр. Кангалассы, ул. Ленина, 5.

12.00 Викторина «Город севера – город Якутск!» Место проведения: Библиотека «Библиомир», мкр. Кангалассы, ул. Ленина, 5.

07 сентября (суббота)

12.00 Ярмарка «Дары осени». Место проведения: ДК «Горняк».

СЕЛО МАГАН

07 сентября (суббота)

12.00 День села «Люблю тебя, мое село родное» с конкурсами «Дары осени», «Цветущий Маган». Место проведения: Дом культуры, с. Маган, ул. Алымова, 3.

12.00 Благотворительная ярмарка «Золотая осень». Место проведения: Дом культуры, с. Маган, ул. Алымова, 3.

МИКРОРАЙОН МАРХА

06 сентября (пятница)

16.00 Торжественное подведение итогов инстаграм-конкурса «Якутск: вчера, сегодня, завтра». Место проведения: ДК «Чэчир», п. Кирзавод, ул. Заводская, 8.

16.15 «Мой город – моя гордость» открытый творческий конкурс чтецов для детей старшего дошкольного и школьного возраста. Место проведения: ДК «Чэчир», п. Кирзавод, ул. Заводская, 8.

17.00 Праздничный концерт, посвященный Дню города Якутска «Якутск – город мечты». Место проведения: ДК «Чэчир», п. Кирзавод, ул. Заводская, 8

07 сентября (суббота)

12.00 — Осенняя ярмарка-продажа «Дары осени» для жителей мкр. Марха; -Конкурс-смотр среди общественных организаций мкр. Марха. Место проведения: КОЦ «Пульс»

СЕЛО ТАБАГА

07 сентября (суббота)

14.00 Праздничное мероприятие, посвященное Дню города: — торжественная часть, подведение итогов конкурсов, награждение; — концертная программа; — осенняя выставка-ярмарка сельскохозяйственной продукции «Урожай – 2019»; — выездная торговля. Место проведения: с. Табага, центральная площадь.

15.00 «Сад-огород» концертная программа, ярмарка овощей, цветов, закрутки, конкурсы: «Лучший двор», «Озеленение», «Большой урожай», «Народный умелец», «Цветущая клумба», «Огородное чудо», «Народный умелец». Место проведения: СДК «Искра», с. Табага, ул. Лесная, 12

21.00 Фейерверк. Место проведения: с. Табага, центральная площадь.

22.00 Фейерверк. Место проведения: с. Старая Табага, мемориальный комплекс «Слава ветеранам ВОВ».

ТУЛАГИНО-КИЛЬДЯМСКИЙ НАСЛЕГ

07 сентября (суббота)

12.00 Выставка-продажа овощных и цветочных культур, фермерских продуктов «Дары золотой осени». Место проведения: с. Тулагино, сквер «Слава ветеранам».

12.00 Выставка поделок из природных материалов воспитанников детских садов Тулагино-Кильдямского наслега Место проведения: с. Тулагино, сквер «Слава ветеранам».

12.00 Выставка коллекционеров наслега. Место проведения: с. Тулагино, сквер «Слава ветеранам».

12.00 Мастер-класс кулинаров, дегустация осенних блюд Food-show. Место проведения: с. Тулагино, сквер «Слава ветеранам».

13.00 Торжественное открытие «Дня города»: вручение медалей «Почетный житель Тулагино-Кильдямского наслега», поздравление юбиляров, лауреатов, подведение итогов смотра-конкурса по благоустройству и озеленению «В моем селе-моя судьба» по номинациям. Место проведения: с. Тулагино, сквер «Слава ветеранам».

14.00 Праздничная программа детских коллективов Тулагинской СОШ им. П.И. Кочнева «Здравствуй осень золотая». Место проведения: с. Тулагино, сквер «Слава ветеранам».

15.00 Игровая программа для детей «Играя, учимся» — шоу аниматоров, веселые старты Место проведения: с. Тулагино, сквер «Слава ветеранам».

16.00 Праздничный концерт, посвящённый Дню города «Тулагы – дьол, ырыа уйата». Место проведения: с. Тулагино, сквер «Слава ветеранам».

17.00 Вечер отдыха «Баян барахсан», танцы и песни. Место проведения: с. Тулагино, сквер «Слава ветеранам».

СЕЛО ПРИГОРОДНОЕ

07 сентября (суббота)

12.00 Выставка-продажа овощей и цветов «Дары осени». Место проведения: с. Пригородное, ул. Совхозная, д.27, ДК «Надежда».

12.00 Праздничное мероприятие, приуроченное к 387-летию со Дня рождения города Якутска. Поздравительная концертная программа «Мы славим родное село». Место проведения: с. Пригородное, ул. Совхозная, д.27, ДК «Надежда».

ХАТАССКИЙ НАСЛЕГ

06 сентября (суббота)

14.00 Квиз-игра и видео-экскурс «Знатоки родного края». Место проведения: с. Хатассы, ул. Каландаришвили, 20, модельная сельская библиотека.

06-07 сентября

09.00 Книжная выставка «Город мой, что сердцу дорог». Место проведения: с. Хатассы, ул. Каландаришвили, 20, модельная сельская библиотека.

07 сентября (суббота)