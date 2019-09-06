«День города» — Программа празднования в Якутске
ПРОГРАММА
праздничных мероприятий, посвященных 387-летию со дня основания города Якутска «Город начинается с тебя!»
|07 сентября (суббота)
|10.00
|Фестиваль ухи. Место проведения: туристско-этнографический комплекс «Усадьба Атласовых», Вилюйский тракт, 6 км.
|12.00
|Посадка деревьев на территории будущего Парка Победы (по отдельному плану). Место проведения: Местность «Три сэргэ».
|14.00
|Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче в Республике Саха (Якутия). Место проведения: площадь Орджоникидзе.
|08 сентября (воскресенье)
|10.00
|Торжественный праздничный молебен, посвященный Дню города. Крестный ход от Градоякутского Преображенского Кафедрального собора к памятнику Петра Бекетова. Место проведения: Градоякутский Преображенский Кафедральный собор, ул. Чернышевского.
|10.00
|Чемпионат города Якутска по футболу среди клубных команд. Место проведения: стадион «Туймаада».
|10.00
|Открытый чемпионат города Якутска по спортинг-компакту на Кубок главы города Якутска. Место проведения: Спортивно-стендовый комплекс «Бэргэн», Маганский тракт, 6 км.
|10.00
|Ярмарка-продажа местных товаропроизводителей. Место проведения: территория старого города.
|10.00
|Акция от МВД России по Республике Саха (Якутия) «Госуслуги – жителям Якутии!». Место проведения: площадь Орджоникидзе.
|10.00
|Возложение цветов к памятнику основателю Петру Бекетову «…сентября в 25 день построил я острог на Лене реке…» Место проведения: памятник П. Бекетову, Московская набережная.
|11.00
|Акция «Connecting Zone» от мастерской художника «Арт-холл» при НХМ РС(Я) художника-графика Натальи Христофоровой. Место проведения: площадь Орджоникидзе.
|11.00
|Концертная программа «Мин дьолум биhигэ Дьокуускай!» творческой студии «Арыллыы». Место проведения: площадь Орджоникидзе.
|11.00
|Социальный проект по питанию школьников «Личные кабинеты 14» и «Ярмарка кружков». Место проведения: площадь Орджоникидзе.
|11.00
|Открытый турнир города Якутска по спортивному пейнтболу. Место проведения: пейнтбольный клуб «Комбат», мкр. Птицефабрика, 2 км., Гора Чочур Муран, 1.
|11.00
|Фестиваль авторских идей «Созвездие мастеров»: — выставка мастеров прикладного творчества (хэнд-мейд) «Деларук»; — новая жизнь старым вещам «Эко-город»; — выставка молодых модельеров общественной организации «Саха танаhа»; — мастер-классы по карвингу, скрапбукингу, сухому валянию, мыловарению, текстилю, декупажу «Формула рукоделия»; — интерактивная выставка коллекционеров «Старинный Якутск». Место проведения: Старый город.
|11.00
|Ярмарка «Народные творцы» Национального центра народного прикладного искусства и художественных промыслов «Симэх». Место проведения: Старый город.
|11.00
|Выставка-продажа коллекционеров Якутии «Якутск старинный». Место проведения: Старый город.
|11.00
|Интерактивные площадки «Живой проспект». Место проведения: остановки «к/т «Центральный», «Русский театр», «пл. Ленина», «пл. Дружбы», перекресток улиц пр. Ленина и Аммосова.
|11.00
|Возложение цветов к первопроходцу С. Дежневу «…Рубили грады и остроги…». Место проведения: памятник С. Дежневу , перекресток улиц Пояркова-Кирова.
|11.00
|Водружение флага города Якутска на Надвратную башню Якутского острога. Место проведения: Надвратная башня Якутского острога, ул. Кирова, 10б.
|11.00
|Квест-игра для детей и подростков «Я – предприниматель» от «Фабрики предпринимательства». Место проведения: Парк культуры и отдыха
|12.00
|Программа МБУ «Централизованная библиотечная система» «Читай город»: — Пешие экскурсии в районе пл. Орджоникидзе и по центру города; — Квесты I, II, III уровней сложности (пл. Орджоникидзе, пр. Ленина, пл. Ленина и далее); — Книжная выставка; — Мастер-класс по созданию открыток, посвященных г. Якутску; — «Город будущего»: VR-шлемы, Квадрокоптеры, Робототехника; — Литературная площадка; — Якутские настольные игры; — Виртуальная выставка «Храмы города Якутска». Место проведения: площадь. Орджоникидзе.
|12.00
|Праздничный концерт «Дьоллоох Дьокуускай – о5о сааhым куората» вокального объединения «Кыырай». Место проведения: площадь. Орджоникидзе.
|12.00
|Выставка фоторабот #ярисуюпарк (баннер-раскраска) «АРТ- Якутск», подведение итогов инста-конкурса «Фотопарк2019». Конкурс одежды «Осеннее дефиле» (дресс-код: шляпы, платья, сарафаны, куртки, туфли). Место проведения: Парк культуры и отдыха, фудкорт-2.
|12.00
|Праздничный концерт «Молодежь любит город», посвященный Дню города Якутска (по отдельному плану). Место проведения: сквер «Ворота Якутска», Гагаринский округ.
|12.00
|Выставка мото-техники «Мотокалендарь». Место проведения: площадь Ленина.
|12.00
|Торжественное открытие Дня города Якутска «Я! Мой дом! Мой Якутск!». Место проведения: площадь Ленина.
|12.00
|Выставка фотографий города Якутска «Фотопленка времен». Место проведения: площадь Ленина.
|12.00
|Игровая программа «Веселые старты» для детей и взрослых от компании «Играякт». Место проведения: площадь Ленина.
|12.00
|Промо-акция компании «КУН». Место проведения: площадь Ленина.
|12.00
|Промо-акция компании «Мас игра»: настольные игры с национальным колоритом. Место проведения: площадь Ленина.
|12.00
|Фотоателье на фоне исторических мест, уличные художники-портретисты «Знакомый сердцу уголок». Место проведения: Старый город.
|13.00
|Праздничная программа «Тупса тур, Дьокуускай» студии «Сырдык суурээн» Екатерины и Алексея Егоровых. Место проведения: площадь Ленина.
|13.00
|Концертная программа «С любовью к городу» студии «Добун» Антона Иванова. Место проведения: площадь Орджоникидзе.
|13.00
|Праздничная программа «Краски детства» для детей и родителей: — Конкурс рисунков на асфальте. — Подведение итогов инста-конкурса мини-роликов среди детей #likepark. Место проведения: Парк культуры и отдыха, летняя сцена.
|13.00
|«Дьокуускайга оhуокай» праздничный осуохай. Место проведения: Парк культуры и отдыха, Оhуохай туhулгэтэ.
|13.00
|«7 чудес Якутска» концерт народных, самодеятельных коллективов г. Якутска. Место проведения: Старый город.
|14.00
|Блиц-турнир по шахматам ко Дню города. Место проведения: Республиканский шахматно-шашечный центр, ул. Ярославского, 19/2.
|14.00
|«Туругура тур, Дьокуускай куоратым» праздничная программа Государственного вокального ансамбля «Туймаада». Место проведения: площадь Ленина.
|14.00
|Праздничная программа «Поющий Якутск» музыкальной группы «ZwooQi». Место проведения: площадь Орджоникидзе.
|14.00
|Розыгрыш призов в конкурсе видеопоздравлений с Днем города в образе героев. Место проведения: кинотеатр «Центральный».
|14.00
|Концертная программа «Музыка у фонтана» живой и классической музыки. Место проведения: Парк культуры и отдыха, фонтан.
|14.00
|Фестиваль уличной еды «Калейдоскоп вкуса»: конкурсы, игры. Место проведения: Парк культуры и отдыха, фудкорт-1.
|14.00
|Представление народных театров и студий «Якутск театральный». Место проведения: Парк культуры и отдыха, летняя сцена.
|15.00
|Театрализованная квест-игра по историческим местам города Якутска «История в окнах». Место проведения: Старый город.
|15.00
|«Любимый город» детская программа доктора САРО. Место проведения: площадь Орджоникидзе.
|15.00
|Праздничная программа «Якутский бит» музыкальной группы «Перекати поле». Место проведения: площадь Ленина.
|16.00
|Праздничная программа студии танца «ZAVOD» и артистов эстрады Kit_jah, Куннэй, Айгылаан, Даша Лаврова «Якутск — ZAVODной». Место проведения: площадь Ленина.
|16.00
|Концертная программа «Пою тебе, город мой» взрослого сезона лагеря «Ыллыыр мыраан». Место проведения: Парк культуры и отдыха, фудкорт-1.
|16.00
|Розыгрыш призов от ювелирных салонов ООО «Алмаз». Место проведения: площадь Орджоникидзе.
|16.00
|«Эн сулускун 50+» концерт победителей телевизионного конкурса. Место проведения: Старый город.
|17.00
|«Саха киинэтин сарсыныта» сеанс-презентация Место проведения: кинотеатр «Лена».
|17.00
|Праздничная программа Государственного театра эстрады «С праздником, любимый Якутск!». Место проведения: площадь Ленина.
|17.00
|Праздничная программа «Respect My Dance» Общественной организации по развитию брейк-данса «YAKUTSK CITY BREAKERS». Место проведения: площадь Орджоникидзе.
|17.00
|«Истиий дуу…баяным ырыатын» концерт баянной песни. Место проведения: Старый город.
|18.00
|Танцевально-развлекательная программа «Золотая осень». Место проведения: Старый город.
|19.00
|Юбилейный концерт в честь 20-летия Sinet group российской музыкальной группы «Иванушки International» и певицы Максим. Место проведения: площадь Победы.
|22.00
|Праздничный фейерверк «Якутску 387 лет!». Место проведения: площадь Победы.
|ПРОГРАММА праздничных мероприятий в округах и пригородах города Якутска «Город начинается с тебя!»
|АВТОДОРОЖНЫЙ ОКРУГ
|04 – 06 сентября
|15.00
|Флеш-моб по написанию сочинений «История моей семьи в истории города Якутска». Место проведения: Образовательные учреждения Автодорожного округа.
|01 — 07 сентября
|10.00
|Выставка на тему «История города». Место проведения: библиотека «Мир приключений», ул. Дежнева, 53.
|07 сентября (суббота)
|12.00
|Праздничная программа, посвященная Дню города Якутска. Место проведения: Кинотеатр «Лена».
|ГУБИНСКИЙ ОКРУГ
|06 сентября (пятница)
|16.00
|День города в Губинском округе: — детские велогонки «Первый старт!»; — праздничный концерт; — выставка детских рисунков; — выставка прикладного искусства «Город мастеров». Место проведения: площадь Победы.
|ОКТЯБРЬСКИЙ ОКРУГ
|06 сентября (пятница)
|15.00
|Праздничное мероприятие «Праздник нашего двора» с торжественным открытием новой детской площадки. Место проведения: ул. Ойунского, 31/2.
|ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОКРУГ
|07 сентября (суббота)
|12.00
|«Веселые старты» среди многодетных семей Промышленного округа. Место проведения: ДЮСШ № 2.
|01-07 сентября
|10.00
|Выставка книг «Люблю тебя, любимый город!». Место проведения: библиотека «Теплый дом», ул. 50 лет Советской Армии, 23.
|САЙСАРСКИЙ ОКРУГ
|06 сентября (пятница)
|10.00
|Книжно-иллюстративная выставка «Любимый сердцем город». Место проведения: библиотека «Школьный мир», ул. Маяковского, д.81.
|15.00
|Праздничный концерт «В любое время года ты прекрасен, город наш Якутск» с торжественным награждением активистов округа, победителей номинаций по итогам конкурсов «Цветущий балкон» и «Мой двор». Место проведения: площадь Матери.
|СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
|07 сентября (суббота)
|16.00
|Праздничное мероприятие, посвященное Дню города Якутска «С Днем рождения, Якутск»: — концертная программа; — награждение активистов Строительного округа за участие и организацию мероприятий в рамках Года добрососедства, летнего периода. Место проведения: сквер им. Карла Маркса, ул. Дзержинского.
|ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|06 сентября (пятница)
|14.00
|Торжественное мероприятие, посвященное Дню города с концертной программой и награждениями. Место проведения: площадь Орджоникидзе.
|МИКРОРАЙОН КАНГАЛАССЫ
|06 сентября (пятница)
|15.00
|«Любимый город» — тематический час ко дню города Якутска. Место проведения: СК «Тирэх», с. Капитоновка, ул. Семенова, 14.
|06 сентября (пятница)
|10.00
|Фото-растяжка «Якутск в стихах!» Место проведения: Библиотека «Библиомир», мкр. Кангалассы, ул. Ленина, 5.
|12.00
|Викторина «Город севера – город Якутск!» Место проведения: Библиотека «Библиомир», мкр. Кангалассы, ул. Ленина, 5.
|07 сентября (суббота)
|12.00
|Ярмарка «Дары осени». Место проведения: ДК «Горняк».
|СЕЛО МАГАН
|07 сентября (суббота)
|12.00
|День села «Люблю тебя, мое село родное» с конкурсами «Дары осени», «Цветущий Маган». Место проведения: Дом культуры, с. Маган, ул. Алымова, 3.
|12.00
|Благотворительная ярмарка «Золотая осень». Место проведения: Дом культуры, с. Маган, ул. Алымова, 3.
|МИКРОРАЙОН МАРХА
|06 сентября (пятница)
|16.00
|Торжественное подведение итогов инстаграм-конкурса «Якутск: вчера, сегодня, завтра». Место проведения: ДК «Чэчир», п. Кирзавод, ул. Заводская, 8.
|16.15
|«Мой город – моя гордость» открытый творческий конкурс чтецов для детей старшего дошкольного и школьного возраста. Место проведения: ДК «Чэчир», п. Кирзавод, ул. Заводская, 8.
|17.00
|Праздничный концерт, посвященный Дню города Якутска «Якутск – город мечты». Место проведения: ДК «Чэчир», п. Кирзавод, ул. Заводская, 8
|07 сентября (суббота)
|12.00
|— Осенняя ярмарка-продажа «Дары осени» для жителей мкр. Марха; -Конкурс-смотр среди общественных организаций мкр. Марха. Место проведения: КОЦ «Пульс»
|СЕЛО ТАБАГА
|07 сентября (суббота)
|14.00
|Праздничное мероприятие, посвященное Дню города: — торжественная часть, подведение итогов конкурсов, награждение; — концертная программа; — осенняя выставка-ярмарка сельскохозяйственной продукции «Урожай – 2019»; — выездная торговля. Место проведения: с. Табага, центральная площадь.
|15.00
|«Сад-огород» концертная программа, ярмарка овощей, цветов, закрутки, конкурсы: «Лучший двор», «Озеленение», «Большой урожай», «Народный умелец», «Цветущая клумба», «Огородное чудо», «Народный умелец». Место проведения: СДК «Искра», с. Табага, ул. Лесная, 12
|21.00
|Фейерверк. Место проведения: с. Табага, центральная площадь.
|22.00
|Фейерверк. Место проведения: с. Старая Табага, мемориальный комплекс «Слава ветеранам ВОВ».
|ТУЛАГИНО-КИЛЬДЯМСКИЙ НАСЛЕГ
|07 сентября (суббота)
|12.00
|Выставка-продажа овощных и цветочных культур, фермерских продуктов «Дары золотой осени». Место проведения: с. Тулагино, сквер «Слава ветеранам».
|12.00
|Выставка поделок из природных материалов воспитанников детских садов Тулагино-Кильдямского наслега Место проведения: с. Тулагино, сквер «Слава ветеранам».
|12.00
|Выставка коллекционеров наслега. Место проведения: с. Тулагино, сквер «Слава ветеранам».
|12.00
|Мастер-класс кулинаров, дегустация осенних блюд Food-show. Место проведения: с. Тулагино, сквер «Слава ветеранам».
|13.00
|Торжественное открытие «Дня города»: вручение медалей «Почетный житель Тулагино-Кильдямского наслега», поздравление юбиляров, лауреатов, подведение итогов смотра-конкурса по благоустройству и озеленению «В моем селе-моя судьба» по номинациям. Место проведения: с. Тулагино, сквер «Слава ветеранам».
|14.00
|Праздничная программа детских коллективов Тулагинской СОШ им. П.И. Кочнева «Здравствуй осень золотая». Место проведения: с. Тулагино, сквер «Слава ветеранам».
|15.00
|Игровая программа для детей «Играя, учимся» — шоу аниматоров, веселые старты Место проведения: с. Тулагино, сквер «Слава ветеранам».
|16.00
|Праздничный концерт, посвящённый Дню города «Тулагы – дьол, ырыа уйата». Место проведения: с. Тулагино, сквер «Слава ветеранам».
|17.00
|Вечер отдыха «Баян барахсан», танцы и песни. Место проведения: с. Тулагино, сквер «Слава ветеранам».
|СЕЛО ПРИГОРОДНОЕ
|07 сентября (суббота)
|12.00
|Выставка-продажа овощей и цветов «Дары осени». Место проведения: с. Пригородное, ул. Совхозная, д.27, ДК «Надежда».
|12.00
|Праздничное мероприятие, приуроченное к 387-летию со Дня рождения города Якутска. Поздравительная концертная программа «Мы славим родное село». Место проведения: с. Пригородное, ул. Совхозная, д.27, ДК «Надежда».
|ХАТАССКИЙ НАСЛЕГ
|06 сентября (суббота)
|14.00
|Квиз-игра и видео-экскурс «Знатоки родного края». Место проведения: с. Хатассы, ул. Каландаришвили, 20, модельная сельская библиотека.
|06-07 сентября
|09.00
|Книжная выставка «Город мой, что сердцу дорог». Место проведения: с. Хатассы, ул. Каландаришвили, 20, модельная сельская библиотека.
|07 сентября (суббота)
|10.00
|Осенняя ярмарка, посвященная Дню города Якутска. Место проведения: с. Хатассы, ул. Совхозная, 31, Хатасская СОШ.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх