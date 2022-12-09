День Героев Отечества: Они живут среди нас

Сегодня, в День Героев Отечества, мы чествовали доблестных сыновей Якутии.

Орденами Мужества посмертно награждены наши земляки — Вадим Вячеславович Алаков и Захар Андреевич Дьячковский. Сегодня их семьи получили эти награды. Герои пожертвовали своей жизнью ради нашего с вами будущего, пали смертью храбрых, выполняя свой воинский долг. Мы разделяем боль утраты с их родными и близкими. Их подвиг бессмертен. Вечная слава Героям!

Есть люди, которые не могут пройти мимо чужой беды. Рискуя собственной жизнью, ни секунду не раздумывая, они бросаются спасать ближнего. Николай Анатольевич Захаров погиб, спасая двух детей. Указом Президента РФ он посмертно награжден медалью «За спасение погибавших». Сегодня эту награду получила его супруга.

Медаль МЧС России «За спасение погибающих на водах» получил Владимир Диодоров-Лаврентьев. В прошлом году студент медучилища спас мальчиков, провалившихся под лед.

Герои живут среди нас! И все они – яркий пример мужества и отваги, неравнодушия и сострадания.