День физкультурника начался с утренней зарядки на площадях Якутска

Сегодня День физкультурника в Якутске начался с массовой утренней зарядки, которая уже который год проводится на площадях столицы республики.

Телеграм-канал Министерства спорта Якутии разместил программу праздничного дня и поздравление министра Леонида Спиридонова с его спортивным фото.

С Днем физкультурника!

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! От имени Министерства по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) и от себя лично поздравляю многочисленную команду работников сферы физической культуры и спорта, спортсменов, тренеров, ветеранов спорта и всех любителей спорта с Днём физкультурника! Искренне признателен всем, кто способствует популяризации физической культуры и спорта, кто вкладывает все силы в победы наших спортсменов на всероссийских и международных аренах, кто усердно трудится во благо развития нашей отрасли. Желаю вам энтузиазма, неиссякаемой энергии, крепкого здоровья, удач и покорения новых высот в спорте.

С уважением, Леонид Спиридонов