Спорт
День физкультурника начался с утренней зарядки на площадях Якутска
Сегодня День физкультурника в Якутске начался с массовой утренней зарядки, которая уже который год проводится на площадях столицы республики.
Телеграм-канал Министерства спорта Якутии разместил программу праздничного дня и поздравление министра Леонида Спиридонова с его спортивным фото.
С Днем физкультурника!
Уважаемые коллеги, дорогие друзья! От имени Министерства по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) и от себя лично поздравляю многочисленную команду работников сферы физической культуры и спорта, спортсменов, тренеров, ветеранов спорта и всех любителей спорта с Днём физкультурника! Искренне признателен всем, кто способствует популяризации физической культуры и спорта, кто вкладывает все силы в победы наших спортсменов на всероссийских и международных аренах, кто усердно трудится во благо развития нашей отрасли. Желаю вам энтузиазма, неиссякаемой энергии, крепкого здоровья, удач и покорения новых высот в спорте.
С уважением, Леонид Спиридонов
+7 (999) 174-67-82
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