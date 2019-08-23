День Евпатия Коловрата — народные приметы 24 августа

24 августа 2019 года православные христиане отмечают день памяти священномученика Евпла Катанского (Сицилийского).

Евпл Катанский — раннехристианский святой, архидиакон, священномученик. Служил архидиаконом в церкви города Катания (остров Сицилия). Пострадал в 304 году во время Великого гонения при римских императорах Диоклетиане (284—305) и Максимиане (284—305). За проповедь Евангелия был подвергнут пыткам, а затем обезглавлен. Священномученика Евпла очень почитали на Руси. В 1471 году на Мясницкой улице в Москве, в память заключения Иваном III мира с Новгородом, была построена церковь архидиакона Евпла.

В народном календаре этот день был известен как День Евпатия Коловрата.

Евпатий Коловрат (около 1200 — до 11 января 1238) — легендарный русский богатырь, герой рязанского народного сказания XIII века, времён нашествия Батыя.

Этот день считался в старину страшным.

Народные приметы 24 августа: