24.08.2019
00:06
84

Народный календарь

День Евпатия Коловрата — народные приметы 24 августа

24 августа 2019 года православные христиане отмечают день памяти священномученика Евпла Катанского (Сицилийского).

Евпл Катанский — раннехристианский святой, архидиакон, священномученик. Служил архидиаконом в церкви города Катания (остров Сицилия). Пострадал в 304 году во время Великого гонения при римских императорах Диоклетиане (284—305) и Максимиане (284—305). За проповедь Евангелия был подвергнут пыткам, а затем обезглавлен. Священномученика Евпла очень почитали на Руси. В 1471 году на Мясницкой улице в Москве, в память заключения Иваном III мира с Новгородом, была построена церковь архидиакона Евпла.

В народном календаре этот день был известен как День Евпатия Коловрата.

Евпатий Коловрат (около 1200 — до 11 января 1238) — легендарный русский богатырь, герой рязанского народного сказания XIII века, времён нашествия Батыя.

Этот день считался в старину страшным.

Народные приметы 24 августа:

  • Издавна считалось, что в этот день не следует употреблять алкоголь.
  • Советовали также избегать болотистых местностей, поскольку в этот день на болоте творились «чудеса»: «бывают слышны песни, а никого нет».
  • На Василия тепла не видать.
  • Василий овцам шерсть даёт.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх