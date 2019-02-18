День эвенкийского языка в Якутске

17 февраля в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского в пятый раз прошел День эвенкийского языка. Он состоялся в рамках Декады родных языков и письменности народов Якутии. В программе дня традиционно проведен конкурс чтецов, конкурс запевал хороводов на эвенкийском языке, презентация книжных изданий.

Мероприятие посвятили 80-летию эвенкийского поэта из Красноярского края Алитета Немтушкина и 90-летию эвенкийского поэта из Якутии Дмитрия Апросимова.

О творчестве отца рассказал его сын Александр Апросимов:

— Мой отец эвенкийский поэт, художник, фольклорист Дмитрий Апросимов родился в 1929 году в Усть-Майском районе. Он прожил всего 53 года. У него был талант от Бога: отец очень хорошо рисовал, окончил художественное училище, писал стихи. При жизни мало кто понимал его творчество. Первая книга вышла через 15 лет с того момента как он начал писать стихи только при помощи его друзей, якутских поэтов Николая Габышева, Семена Руфова, Николая Босикова, Василия Гольдерова, Степана Дадаскинова. У отца много стихотворений про детей, людей труда, про охотников. При жизни было выпущено две его книги на якутском языке – «Родник» и «Три родника». До последнего вздоха он не выпускал ручку, сочиняя стихи, был верен поэтическому пути.

В конкурсе чтецов участники представили поэтические и прозаические произведения эвенкийских поэтов, а также произведения, переведенные на эвенкийский с других языков и произведения самодеятельных авторов на свободную тему. Жюри в составе кандидата филологических наук, сотрудника ИГИПМНС СО РАН Марии Петровны Дьяконовой, старейшины эвенкийского народа Галины Степановны Керегяевой, носителя эвенкийской культуры и языка Семена Николаевича Саканина оценило исполнительское мастерство, знание текста, творческий подход к оформлению выступления.

Победителями в конкурсе чтецов стали Николай Яковлев, Настя Апросимова, Мария Николаевна Васильева, Долгуяна Алексеева.

Победители конкурса хороводов:

1 место – Айсена Борисова

2 место – Борис Куличкин

3 место – Николай Яковлев

Инициатор проведения Дня эвенкийского языка Августа Дмитриевна Марфусалова подчеркнула значимость и важность мероприятия: «2019 год объявлен ООН Международным годом языков коренных народов. Пять лет назад многие и слова по-эвенкийски сказать не могли, а сегодня как здорово ребята танцевали госигор, читали стихи! Важно, что участвует много детей и молодежи. Пока жив язык – жив народ. Ведь правду говорят, без языка нет нации. Народ, который забыл свой язык, теряет свой облик».

Мероприятие украсила самобытными песнями и танцами детская группа ансамбля «Гиркилэн», руководитель Анастасия Куличкина.