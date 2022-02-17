Сегодня, 17 февраля 2022 года, в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского прошел День эвенкийского языка «Эвэды турэн», посвященный началу Международного Десятилетия родных языков. Организаторы: Ассоциация эвенков Якутии, ДДН им. А.Е. Кулаковского. Из-за санитарно-эпидемиологических ограничений участники мероприятия подключились через платформу ZOOM.

Ассоциацией эвенков Якутии проводится активная работа по сохранению, популяризации эвенкийского языка. Так, с 2020 года постоянно работают курсы эвенкийского языка «Эвэды турэткэллу» при поддержке Фонда президентских грантов и Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера РС (Я). На мероприятии была озвучена информация о курсах. Также курсанты Колесова Светлана Дмитриевна и Куличкина Александра Гаврильевна показали свои новые знания в монологах, дали отзыв урокам.

Леханова Фаина Матвеевна, председатель Ассоциации преподавателей родного языка и литературы КМНССиДВ РФ, заведующая отделом учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов филиала в г.Якутске Федерального института родных языков и Коврова Сардана Егоровна, заместитель директора Республиканского детского издательства «Кэскил», к.п.н., презентовали новыйдетский эвенкийско-русский разговорник «Би эвэдыт турэчиӊнэм» (Я говорю по-эвенкийски).

Познавательную викторину провела Петрова Констанция Константиновна, руководитель курсов «Эвэдыт турэнчинӊат», учитель эвенкийского языка. Николай Апросимов, автор приложенияAYANA презентовал новые возможности русско-эвенкийского переводчика.

Анализ диктанта-тестирования на эвенкийском языке представила Николаева Надежда Прокопьевна, старший преподаватель эвенкийского языка Северного отделения Института языков народов Северо-Востока РФ СВФУ им. М.К. Аммосова. Данная акция проводится второй год, благодаря дистанционной форме участниками стали эвенки регионов Сибири и Дальнего Востока.

И самым долгожданным стало награждение по итогам дистанционного конкурса чтецов «Аятку улгучэлэн». Всего принято 54 заявки из 5 районов Республики Саха (Якутия) и 2 регионов Сибири и Дальнего Востока: Красноярского края и Амурской области. Выступления оценивало жюри в составе Петровой Констанции Константиновны, председателя жюри, учителя эвенкийского языка, руководителя курсов «Эвэдыт турэткэллу», Лехановой Фаины Матвеевны, председателя Ассоциации преподавателей родного языка и литературы КМНССиДВ РФ, заведующей отделом учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов фиала в г. Якутске Федерального института родных языков, Ушницкой Натальи Юрьевны, к.ф.н., научного сотрудника ИГИПМНС СО РАН.

Итоги конкурса чтецов «Аятку улгучэлэн»

Проведено при поддержке: ДДН им. А.Е. Кулаковского, по гранту Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера РС (Я)

Возрастная категория 6-11 лет

1 место:

— Савлепова Алтынай, 8 лет, МБОУ «Туринская средняя школа», руководитель Алексеева Ольга Викторовна, п. Тура, Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край;

— Данилов Виталий, 7 лет, МКОУ СОШ №7, 1 класс, руководитель Егорова Марфа Владимировна, с. Кутана, Алданский район;

— Сидорова Айлана, 10 лет, СОШ №20, руководитель Васильева Мария Афанасьевна, с. Хатыстыр, Алданский район;

2 место:

— Говорова Юлиана, 6 лет, МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Сардана», руководитель Прокопьева Мария Максимовна, педагог дополнительного образования, с. Хатыстыр, Алданский район;

— Антипина Алена, 10 лет, МОУ СОШИ им Г.М. Василевич, 4 класс, руководитель Колесова Алена Львовна, с. Иенгра, Нерюнгринский район;

— Егорова Сайнаара, 7 лет, МКОУ СОШ №7, 1 класс, руководитель Егорова Марфа Владимировна, с. Кутана, Алданский район;

3 место:

— Енохова Айина, 9 лет, МОУ СОШИ им Г.М. Василевич, 3 класс, руководитель Енохова Алёна Евгеньевна, с. Иенгра, Нерюнгринский район;

— Долгунова Аделина, 8 лет, МБОУ «Харыялахская СОШ им. Х.А. Христофорова», 2 класс, руководитель Долгунова Антонина Васильевна, с.Харыялах, Оленекский улус;

— Николаева Жанна, 9 лет, МОУ СОШИ им Г.М. Василевич, руководитель Батомункоева Дина Владимировна, с. Иенгра, Нерюнгринский район;

Возрастная категория 12-17 лет

1 место:

— Егоров Денис, 15 лет, ГБОУ ЭШИ РС(Я) «Арктика», 8 класс, руководитель Егорова Мария Валерьевна, г. Нерюнгри;

— Игнатов Лев, 14 лет, МКУ Молодежный центр «Дюляски» (Вперед), руководитель Каплина Эльвира Юрьевна, с. Ванавара, Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край;

2 место:

— Бастырова Алина, 16 лет, ГБОУ ЭШИ РС(Я) «Арктика», 10 класс, руководитель Абрамова Вера Вячеславовна, г. Нерюнгри;

— Александров Михаил, 12 лет, МОУ СОШИ им. Г.М. Василевич, 6 класс, руководитель Кириллина Маргарита Степановна, с. Иенгра, Нерюнгринский район;

— Сидорова Алтаней, 13 лет, СОШ №20, руководитель Васильева Мария Афанасьевна, с. Хатыстыр, Алданский район;

3 место:

— Максимова Виктория, 15 лет, МОУ СОШИ им. Г.М. Василевич, руководитель Васильева Светлана Владимировна, с. Иенгра, Нерюнгринский район;

— Павлова Светлана, 14 лет, ГБОУ ЭШИ РС(Я) «Арктика», 9 класс, руководитель Макарова Клавдия Иннокентьевна, г. Нерюнгри;

— Колесова Динара, 14 лет, МОУ СОШИ им. Г.М. Василевич, руководитель Васильева Светлана Владимировна, с. Иенгра, Нерюнгринский район;

Возрастная категория 18 лет и старше

1 место:

— Михайлова Светлана Степановна, Оленекский улус;

2 место:

— Саввина Альбина Афанасьевна, СВФУ ИЕН, 1 курс, руководитель Макарова Клавдия Иннокентьевна, Жиганский улус;

— Колесова Алена Львовна, с. Иенгра, Нерюнгринский район;

3 место:

— Долгунова Антонина Васильевна, учитель эвенкийского языка МБОУ «Харыялахская СОШ им. Х.А. Христофорова», с. Харыялах, Оленекский улус;

— Протодьяконова-Оёгир Надежда Егоровна, МКУ ДПО «Эвенкийский этнопедагогический центр», п. Тура, Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край;

— Волкова-Будобканова Валентина Гавриловна, п.Ленинский Алданский район.