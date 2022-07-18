День Еланки посвятили памяти Анатолия Добрянцева

16 июля 2022 г. в Хангаласском районе состоялся традиционный народный праздник День Еланки. В этом году его посвятили памяти организатора республиканской общественной организации «Потомки государевых ямщиков», первого зампредседателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) пятого созыва, почетного гражданина Момского, Нижнеколымского, Хангаласского улусов, Кытыл-Дюринского и Синского наслегов Анатолия Добрянцева.

В этнографическом музее «Ямщицкое подворье» в этот день торжественно открыли стенд памяти общественного деятеля А. Добрянцева, безвременно ушедшего в июне 2022 г. Потомок государевых ямщиков, ветеран строительного комплекса республики, автор четырех книг по истории ямщицкой станции Еланка, часовни памяти односельчанам, участвовавшим в двух мировых войнах, соратник Анатолия Добрянцева Анатолий Соколов организовал экскурсию гостям, рассказал историю Иркутско-Якутского почтового ямщицкого тракта в музее.

Среди почетных гостей мероприятия были заместитель главы Хангаласского района по экономике Раида Радионова, член Совета ОО РС(Я) «Потомки государевых ямщиков», житель с.Еланка Владимир Соколов, председатель Ассамблеи народов РС(Я), председатель Русской общины РС(Я) Александр Подголов, председатель национальной общины «Тыва» г. Якутска Зоя Шартан-Оол, председатель грузинской ассоциации «Арагви» РС(Я) Гела Цоцхалашвили.

В программе праздника прошел алгыс – обряд благословения, мастер-классы народных мастеров Якутии по лоскутной мозаике, плетению из конского волоса, сувенирному делу. Состоялся самобытный, красочный концерт ямщицких коллективов и гармонистов из г. Якутска, Хангаласского района. Выступили ансамбль старорусских песен ямщицкого тракта «Ямские бубенцы», руководитель отличник культуры РС(Я), почетный потомок государевых ямщиков Ирина Стрекаловская; гармонисты «Золотой десятки гармонистов ямщицкого тракта» Анатолий Филиппов, Валерий Варфоломеев; ансамбль потомков государевых ямщиков «Бубенцы над Леной», руководитель почетный потомок государевых ямщиков Валентина Петрова; фольклорный ансамбль «Сударушка», руководитель Галина Сергеева; коллектив из с.Булгунняхтах «Оберег», руководитель Туяра Петрова; коллектив «Зоренька», руководитель Татьяна Бомбина; народный хор русской песни «Раздолье», руководитель отличник культуры РС(Я) Мирослава Пигур; Лория и Иван Филипповы, г.Покровск; молодежный ансамбль потомков государевых ямщиков «Ямская гармонь», руководитель заслуженный работник культуры РС(Я) Юта Асекритова.

В праздничный день были награждены:

Благодарностью председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я)

Никиенко Антонина Михайловна, член Совета общественной организации «Потомки государевых ямщиков»

Филиппова Светлана Владимировна, участница ансамбля «Бубенцы над Леной», п.Мохсоголлох Хангаласский район

Бянкина Раиса Ефимовна, участница народного фольклорного коллектива «Ямщицкий перезвон», г.Покровск Хангаласского района

Степанова Людмила Георгиевна, участница ансамбля «Ямские бубенцы», г.Якутск, мастер-модельер, победитель XXI Международного фестиваля-конкурса высокой моды «Этно-Эрато»

Наумов Николай Александрович, гармонист «Золотой десятки» приленских ямщиков, участник фольклорного ансамбля «Сударушка», с.Бестях Хангаласский район

Почетной грамотой Министерства по внешним связям и делам народов РС(Я)

Варфоломеев Валерий Дмитриевич, почетный потомок государевых ямщиков, гармонист «Золотой десятки гармонистов ямщицкого тракта», с.Тойон-Ары Хангаласский район

Терешко Оксана Григорьевна, участница ансамбля «Ямские бубенцы», уроженка с.Еланка, активная участница республиканских мероприятий

Благодарностью Министерства по внешним связям и делам народов РС(Я)

Павлова Анастасия Ивановна, руководитель народного фольклорного ансамбля «Ямщицкий перезвон», г.Покровск Хангаласский район

Петрова Валентина Егоровна, руководитель ансамбля потомков государевых ямщиков «Бубенцы над Леной», п.Мохсоголлох Хангаласский район

Знаком «100 лет ЯАССР» Соколов Анатолий Дмитриевич, старожил с.Еланка, почетный потомок государевых ямщиков, автор книги «По следам государевых ямщиков», член Совета общественной организации «Потомки государевых ямщиков»

Почетным знаком Ассамблеи народов РС(Я) «Мир и согласие» Степанова Людмила Георгиевна, дизайнер костюмов ямщицких коллективов, победитель XXI Международного фестиваля-конкурса высокой моды «Этно-Эрато»

Почетным знаком Ассамблеи народов РС(Я) «Мир и согласие» Наумов Николай Александрович, гармонист «Золотой десятки гармонистов ямщицкого тракта», участник фольклорного коллектива «Сударушка», с.Бестях Хангаласского района

Знаком почета ОО «Русская община РС(Я)» Бянкина Раиса Ефимовна, ветеран сцены, участница народного фольклорного коллектива «Ямщицкий перезвон», г.Покровск Хангаласского района

Туристическая база «Еланка» предоставила шести ямщицким коллективам сертификат на отдых.

Земляки, друзья, участники ансамблей тепло вспоминали Анатолия Добрянцева. Он проводил большую и очень важную работу по сохранению исторической памяти ямщиков Якутии, ярким представителем которых являлся сам. В 2017 году он организовал и возглавил крупную научно-исследовательскую, этнокультурную экспедицию «По следам государевых ямщиков» по маршруту Иркутск – Якутск, посвященную 385-летию вхождения Якутии в состав Российского государства, 275-летию становления Иркутско-Якутского почтового тракта. В последние годы своей жизни Анатолий Анатольевич внес большой вклад в краеведческую, исследовательскую работу по восстановлению и освещению одной из самых малоизученных страниц истории нашей республики — участию якутян в Первой мировой войне и увековечению их памяти.