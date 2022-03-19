День Арктики в Якутске: на пл. Орджоникидзе — песни и танцы!

Сегодня в Республике Саха (Якутия) отмечает День Арктики. В Якутске на площади Орджоникидзе сейчас проходят праздничные мероприятия: концерт и игры народов Севера, конкурс круговых танцев «Мы – люди Арктики!», выставка изделий мастеров народных художественных промыслов, ярмарка северной сельхозпродукции. Горожан и гостей Якутска приглашают принять участие в праздновании Дня Арктики!

Фото: Sakhalife Источник: Сетевое издание Sakhalife

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