19.03.2022
13:32
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Праздники

День Арктики в Якутске: на пл. Орджоникидзе — песни и танцы!

Сегодня в Республике Саха (Якутия) отмечает День Арктики. В Якутске на площади Орджоникидзе сейчас проходят праздничные мероприятия: концерт и игры народов Севера, конкурс круговых танцев «Мы – люди Арктики!», выставка изделий мастеров народных художественных промыслов, ярмарка северной сельхозпродукции.

Горожан и гостей Якутска приглашают принять участие в праздновании Дня Арктики!

Фото: Sakhalife
Источник: Сетевое издание Sakhalife
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