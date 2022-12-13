13.12.2022
21:37
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Якутия

Демография: Якутия на первом месте на Дальнем Востоке

Естественный прирост населения в Дальневосточном федеральном округе. В статистике это разница между численностью умерших и родившихся. Если умерших больше, чем родившихся, то это означает отрицательный прирост со знаком «минус».
На фоне демографического кризиса в стране, наша республика все еще сохраняет положительный естественный прирост населения. Что бы ни говорили, ограничения продажи алкоголя демонстрируют свою эффективность, у нас рождается больше детей, чем умирает людей. Остальные регионы ДФО в демографическом минусе. Регионы России давно интересуются опытом политики народосбережения в Якутии и уже перенимают наш опыт, сообщает тгк @open_sociology

Фото: тгк @open_sociology
Источник: тгк @open_sociology
Один комментарий на «Демография: Якутия на первом месте на Дальнем Востоке»
  1. Сир 13.12.2022 23:06

    Сахалар маладьыастар! Элбээн иһиҥ!

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