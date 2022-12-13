Демография: Якутия на первом месте на Дальнем Востоке

Естественный прирост населения в Дальневосточном федеральном округе. В статистике это разница между численностью умерших и родившихся. Если умерших больше, чем родившихся, то это означает отрицательный прирост со знаком «минус».

На фоне демографического кризиса в стране, наша республика все еще сохраняет положительный естественный прирост населения. Что бы ни говорили, ограничения продажи алкоголя демонстрируют свою эффективность, у нас рождается больше детей, чем умирает людей. Остальные регионы ДФО в демографическом минусе. Регионы России давно интересуются опытом политики народосбережения в Якутии и уже перенимают наш опыт, сообщает тгк @open_sociology