13.12.2022
21:37
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Якутия
Демография: Якутия на первом месте на Дальнем Востоке
Естественный прирост населения в Дальневосточном федеральном округе. В статистике это разница между численностью умерших и родившихся. Если умерших больше, чем родившихся, то это означает отрицательный прирост со знаком «минус».
На фоне демографического кризиса в стране, наша республика все еще сохраняет положительный естественный прирост населения. Что бы ни говорили, ограничения продажи алкоголя демонстрируют свою эффективность, у нас рождается больше детей, чем умирает людей. Остальные регионы ДФО в демографическом минусе. Регионы России давно интересуются опытом политики народосбережения в Якутии и уже перенимают наш опыт, сообщает тгк @open_sociology
Фото: тгк @open_sociology
Источник: тгк @open_sociology
Один комментарий на «Демография: Якутия на первом месте на Дальнем Востоке»
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