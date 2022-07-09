09.07.2022
13:04
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Якутия

Демография Якутии за 2021 год: хуже, чем в 90-е!

В прошлом, 2021 г. в республике зафиксированы худшие демографические показатели за всю постсоветскую (и возможно послевоенную) историю Якутии. Даже в кризисные 90-е не было такого высокого уровня смертности, низкой рождаемости, а естественный прирост приблизился к отрицательному, сообщает тгк Открытая социология Саха

Фото: тгк Открытая социология Саха
Источник: тгк Открытая социология Саха

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