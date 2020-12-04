Дело утумовцев: прокурор огласил обвинение Карамзину и Самсоновой

В Якутском городском суде продолжается судебный процесс по делу Татьяны Самсоновой и Георгия Карамзина (строительная фирма «Утум»), которые обвиняются в пособничестве и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 5 ст. 33 и ч.3 ст. 285 УК РФ). Кроме этого, Георгий Карамзин привлекается по ст. 33 – подстрекательство.

До этого судебные заседания были дважды отложены из-за болезни адвоката и судьи. Сегодня, 4 декабря, рассмотрение дела в суде возобновилось. Представитель прокуратуры вначале зачитал обвинительное заключение директору фирмы «Утум» Георгию Карамзину, затем – его соучастнице Татьяне Самсоновой.

Подсудимые не согласились с предъявленными обвинениями, сообщив, что свою позицию они изложат в ходе судебного разбирательства. Интересы Георгия Карамзина защищает адвокат Александр Каркавин, защитники Татьяны Самсоновой — Ольга Мамаева и Дмитрий Логинов.

Другая сторона – директор строительной фирмы «СтройАкадемия» Айна Неустроева и ее адвокат Андрей Калинин подтвердили на суде размер причиненного ущерба — 165 миллионов рублей.

Судья объявил перерыв до 9 декабря.

Напомним, что Якутский городской суд уже вынес приговор по уголовному делу соучастнику Самсоновой и Карамзина — бывшему заместителю главы ГО «город Якутск» Василию ГОГОЛЕВУ. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Судом установлено, что подсудимый, занимая должность заместителя главы ГО «город Якутск», злоупотребляя должностными полномочиями, при содействии двух руководителей фирмы «Утум» — Георгия Карамзина и Татьяны Самсоновой – оказывал давление на руководство коммерческой строительной организации в целях незаконного получения имущественных прав на жилые помещения в строящемся жилом доме. Сумма ущерба, причиненная строительной фирме в результате данных незаконных действий составила свыше 165 млн.рублей.

Василий Гоголев заключил с прокуратурой республики досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело в его отношении выделено в отдельное производство. Суд приговорил подсудимого к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Добавим, что судейская коллегия Верховного суда после рассмотрения апелляции оставила приговор Василию Гоголеву в силе.

Василий Гоголев на суде полностью признал свою вину, активно сотрудничал со следствием, уличил соучастников, и должен выступать свидетелем на суде по делу Самсоновой и Карамзина.

С начала следствия Георгий Кармазин был помещен в СИЗО, Татьяна Самсонова отбывала домашний арест, с 6 июня оба находятся под подпиской о невыезде.