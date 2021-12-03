Делом об отравлении в Намском улусе занялись в Москве

2 декабря 2021 года в нескольких селах Намского района Республики Саха (Якутия) произошло аварийное отключение электроэнергии, в связи с чем хозяин одного из частных домов села Булус для поддержания тепла внутри дома работоспособности газового котла и циркуляции отопления запустил электростанцию и генератор, установленные в гараже, совмещенном с домом. В это время в доме находилась семья из 10 человек – 4 взрослых и 6 детей в возрасте от 2 до 10 лет. Ночью одна из женщин проснулась и обнаружила утечку.

Бригада медиков госпитализировала всех жителей дома, им оказывается необходимая медицинская помощь. Угрозы для жизни людей нет. Следственными органами регионального СУ СК России проводится проверка.

Председатель Следственного комитета поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) Кондратенко В.В. представить доклад об обстоятельствах случившегося. Ход проверки поставлен на контроль в Центральном аппарате СК России.