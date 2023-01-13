13.01.2023
12:08
1078

Судебная хроника

Дело Высоких отправлено на новое рассмотрение

Счетная палата РФ заявила, что экс-министр предпринимательства Высоких Ирина неоднократно допускала нарушения порядка и условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов.

За одно из них в отношении Высоких было возбуждено дело по части 3 статьи 15.15.3 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого мировой суд наказал экс-министра… предупреждением.

Но Якутский горсуд 29 декабря 2022 года по требованию Счетной палаты РФ отменил, как незаконное и чересчур мягкое решение мирового суда, отправив дело на новое рассмотрение.

Суд согласился с аудиторами, что допущенное Высоких нарушение несоответствует принципу эффективного использования бюджетных средств и предполагает угрозу причинения вреда в процессе осуществления расходов бюджетов бюджетной системы РФ.

PS. Отставка Высоких явно не была добровольной раз в дело вмешалась счетная палата Российской Федерации.

Фото: пресс-службы
Источник: ТОРБОЗНОЕ РАДИО
Один комментарий на «Дело Высоких отправлено на новое рассмотрение»
  1. Федор 13.01.2023 12:49

    Придет время и кто-то подставит Айса, и вообще раскроет все махинации у верхушки власти РС(Я).

    Ответить

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх