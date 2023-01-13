Дело Высоких отправлено на новое рассмотрение

Счетная палата РФ заявила, что экс-министр предпринимательства Высоких Ирина неоднократно допускала нарушения порядка и условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов.

За одно из них в отношении Высоких было возбуждено дело по части 3 статьи 15.15.3 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого мировой суд наказал экс-министра… предупреждением.

Но Якутский горсуд 29 декабря 2022 года по требованию Счетной палаты РФ отменил, как незаконное и чересчур мягкое решение мирового суда, отправив дело на новое рассмотрение.

Суд согласился с аудиторами, что допущенное Высоких нарушение несоответствует принципу эффективного использования бюджетных средств и предполагает угрозу причинения вреда в процессе осуществления расходов бюджетов бюджетной системы РФ.

PS. Отставка Высоких явно не была добровольной раз в дело вмешалась счетная палата Российской Федерации.