23.12.2021
09:16
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Судебная хроника

Дело Виктора Лебедева: Сегодня очередное судебное заседание

На сайте судебного участка №43 мирового суда г.Якутска размещена информация, что сегодня 23 декабря в 11.30 утра состоится очередное судебное заседание по уголовному делу Виктора Лебедева (на скриншоте — в конце).

Судебный процесс по скандальному делу гендиректора «Сахатранснефтегаз», депутата Ил Тумэна Виктора Лебедева продолжается. Как сообщали ранее, 19 декабря истек двухлетний срок с момента инцидента между Лебедевым и Стрижаком. По закону судебное разбирательство должно быть прекращено за истечением срока давности. Какое решение примет судья Анна Прокопьева?

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Источник: Сетевое издание Sakhalife
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