Дело Вербицкой вернулось в Якутский городской суд — другому судье

Громкое уголовное дело Людмилы Вербицкой, бывшего замминистра здравоохранения Якутии, вернулось на повторное рассмотрение в Якутский городской суд. 10 ноября его передали судье Алексею Сараеву, который пока не назначил дату первого судебного заседания.

Напомним, что Девятый кассационный суд в г.Владивостоке 21 октября отменил оправдательный приговор Якутского городского суда Людмиле Вербицкой, рассмотрев представление заместителя прокурора Якутии Александра Трухина. Основанием для отмены оправдательного приговора Вербицкой стало рассмотрение дела незаконным составом судов апелляционной и первой инстанции, а также несоответствие выводов фактическим обстоятельствам дела.

Как сообщал Sakhalife, 22 марта судья Якутского городского суда Эльвира Минеева оправдала Людмилу Вербицкую, бывшего замминистра здравоохранения Якутии, по всем статьям обвинения — ст.307 ч.1 УК РФ (заведомо ложные показания) и ст.286 ч.1 УК РФ (превышение должностных полномочий) в связи с отсутствием в ее деянии состава преступления.

7 апреля оправдательный приговор по делу Вербицкой был обжалован якутской прокуратурой в суде высшей инстанции. 15 июня Верховный суд РС(Я) оставил решение судьи Эльвиры Минеевой в силе.

Но в октябре Кассационный суд в Владивостоке принял иное решение – отменил приговор Якутского городского суда. И дело Вербицкой отправили на повторное рассмотрение.

Как сообщается в судебном решении от 22 марта, судом установлено, что, «давая указание о решении вопроса с лечебным питанием, в том числе, выясняя, почему исключены ланч-боксы и термоконтейнеры, которые обеспечивают индивидуальное лечебное питание по столам, Вербицкая Л.И. действовала в пределах своих полномочий. Последующее включение Андреевым Б.В. в конкурсную документацию пунктов о наличии 4-х секционных ланч-боксов и термоконтейнеров не явилось ограничением конкуренции, не повлекло нарушения прав и законных интересов ООО «Комбинат питания «Сэргэлэх», а также не нанесло имущественного вреда потребительскому кооперативу «Якутское потребительское общество» в сумме 2 374 660 руб. Судья посчитала, что при таких обстоятельствах в действиях Вербицкой Л.И. отсутствует состав преступления, предусмотренный ст.286 ч.1 УК РФ, в связи чем, Вербицкая Л.И. подлежит оправданию по основаниям, указанным в п.3 ч.2 ст. 302 УПК РФ».

С оправдательным приговором Вербицкой не согласился бывший главный врач Республиканской больницы №2 Борис Андреев. По версии следствия, именно ему в декабре 2018 года Людмила Вербицкая велела внести изменения в конкурсную документацию в пользу поставщика больничного питания — фирмы «Мед-фуд». Как сообщил якутским СМИ Борис Андреев, бывшая заместитель министра здравоохранения Людмила Вербицкая вмешалась в процесс закупки, дав устный приказ об изменении двух пунктов конкурсной документации, который приводил к ограничению конкуренции между поставщиками услуг. Хотя Минздрав не имеет права вмешиваться в закупки, которые проводит больница. Как сказал бывший главный врач РБ №2, «этим распоряжением Вербицкая явно превысила свои служебные полномочия и должна понести соответствующее наказание».

Отметим, что Людмила Вербицкая публично обвиняла в преследованиях бывшего заместитель прокурора Якутии Айдара Иванова, который 12 октября 2021 г. был назначен на должность заместителя прокурора Еврейской автономной области. 21 октября Кассационный суд Владивостока отменил оправдательный приговор Вербицкой.