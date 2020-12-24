Дело Вербицкой вернулось в суд – к другому судье

В Якутском городском суде сегодня возобновилось рассмотрение дела Людмилы Вербицкой, бывшего замминистра здравоохранения республики. Она обвиняется по ст.307 ч.1 УК РФ (заведомо ложные показания) и ст.286 ч.1 УК РФ (превышение должностных полномочий). Напомним, что 8 октября, судья Людмила Николаева вернула это уголовное дело прокурору.

26 ноября дело Вербицкой вновь поступило в городской суд, и 24 декабря к его рассмотрению приступила судья Эльвира Минеева.

Как сообщал в октябре Sakhalife, на первом рассмотрении этого дела в октябре судья Людмила Николаева сочла, что неопределенность в обвинении грубо нарушает гарантированное Конституцией РФ право обвиняемой на судебную защиту. В обвинительном заключении не было указано, превышение каких прав и обязанностей вменяется Людмиле Вербицкой в вину, со ссылкой на конкретные статью, часть, пункт. Перечисление в обвинительном заключении нормативных актов, иных документов, которыми в своей деятельности должна руководствоваться Вербицкая Л.И., без указания на конкретные полномочия, которые она превысила, является недопустимым, сообщалось в информации пресс-службы суда.

Суд оставил без изменения меру пресечения обвиняемой в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, что более 600 якутян подписали петицию в защиту Людмилы Вербицкой. Несмотря на опубликованный в СМИ компромат, который обличает Людмилу Вербицкую в махинациях с поставками лекарств, медоборудования, в приобретении недвижимости за рубежом, в республике есть немало людей, которым Людмила Ильясовна помогла в тяжелой ситуации, и которые выступили в ее защиту. Адвокат Ольга Мамаева публично заявляла, что уголовное дело в отношении ее подзащитной возбужденно по инициативе и.о. прокурора республики Айдара Иванова.

Судебный процесс по делу Людмилы Вербицкой призван внести ясность в это уголовное дело, и окончательно доказать или опровергнуть виновность бывшего замминистра здравоохранения республики.

Следующее судебное заседание назначено на 25 декабря.

Напомним, что из-за ограничений в связи с пандемией короновируса, журналисты не допускаются на судебные заседания.