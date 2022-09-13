Дело о взятках в мэрии: Дьулустан Тоскин отправлен судом в СИЗО

Сегодня, 13 сентября, судья Якутского городского суда Лена Егорова удовлетворила ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (п. 1 ч. 2 ст. 29 УПК РФ; ст.108 УПК РФ) для Дьулустана Тоскина, сотрудника административной комиссии Окружной администрации Якутска.

Он был ранее, 9 сентября, задержан по подозрению в получении и даче взятки в крупном размере сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия) совместно с коллегами из ОЭБиПК МУ МВД России «Якутское». Вместе с ним задержали двух предпринимателей — Юрия Кошелева и Виктора Докалова.

По информации пресс-службы МВД РФ по РС(Я), Дьулустан Тоскин получил более 600 тысяч рублей за общее покровительство и непривлечение к ответственности за административные правонарушения — владельцы баров получали от чиновника информацию о планируемых рейдовых мероприятиях в период пандемии и бесплатно предоставляли работнику администрации услуги саун, гостиниц и баров.

Следователем СО по г. Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) в отношении всех подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 290 и частью 4 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Также сотрудниками полиции установлены личности двух посредников во взяточничестве.

Судья Якутского городского суда Лена Егорова 10 сентября отправила в СИЗО только Виктора Докалова, которого в якутских СМИ называют хозяином лаундж-бара «Мята» и отказала в избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО для владельца бара «Чаплин» Юрия Кошелева. А в отношении сотрудника админкомисссии Дьулустана Тоскина, она продлила срок задержания на 72 часа, назначив новое рассмотрение ходатайства о заключении его в СИЗО на сегодня, 13 сентября. Судья потребовала дополнительные доказательства обоснованности избрания в отношении Тоскина меры пресечения в виде заключения под стражу.

Сегодня вечером на сайте Якутского городского суда появилась информация, что Тоскин решением суда отправлен в следственный изолятор.

Как следует из информации Следкома РФ по РС(Я), Юрий Кошелев, второй задержанный владелец бара, обвиняемый в даче взятки, по решению суда помещен под домашний арест.

Расследование продолжается.