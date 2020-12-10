Дело утумовцев: судья огласил неожиданное решение

Как мы сообщали вчера, 9 декабря, на судебном процессе по делу Татьяны САМСОНОВОЙ и Георгия КАРАМЗИНА (строительная фирма «Утум»), судья Георгий НИКОЛАЕВ заявил, что обвинительное заключение составлено с нарушениями, поэтому предложил вернуть его в прокуратуру. Все участники судебного процесса выступили с возражениями.

Сегодня, 10 декабря, судья Георгий Николаев огласил свое решение – вернуть обвинительное заключение в прокуратуру. Заметим, что на днях Якутский городской суд вернул прокурору уголовное дело Михаила ФЕДОРОВА, обвиненного в попытке взятки министру предпринимательства Якутии Ирине ВЫСОКИХ. То есть это уже второе «громкое» дело, которое на этой неделе вернули в прокуратуру.

Напомним, Георгий Карамзин и Татьяна Самсонова обвиняются в пособничестве и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 5 ст. 33 и ч.3 ст. 285 УК РФ), а также Георгий Карамзин дополнительно обвиняется по ст.4 ст. 33 – подстрекательство.

На первом судебном заседании по этому делу, 4 декабря, представитель прокуратуры вначале зачитал обвинительное заключение директору фирмы «Утум» Георгию Карамзину, затем – его соучастнице Татьяне Самсоновой. Подсудимые не согласились с предъявленными обвинениями, сообщив, что свою позицию они изложат в ходе судебного разбирательства.

Напомним, что ранее Якутский городской суд вынес приговор бывшему заместителю главы ГО «город Якутск» Василию Гоголеву, соучастнику Татьяны Самсоновой и Георгия Карамзина. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Судом установлено, что Гоголев, занимая должность заместителя главы ГО «город Якутск», при содействии двух руководителей фирмы «Утум» — Карамзина и Самсоновой – оказывал давление на руководство строительной фирмы «СтройАкадемия» в целях незаконного получения имущественных прав на жилые помещения в строящемся жилом доме. По данным следствия, сумма причиненного ущерба составила свыше 165 млн.рублей.

Василий Гоголев заключил с прокуратурой республики досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело в его отношении было выделено в отдельное производство. Суд приговорил подсудимого к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Добавим, что судейская коллегия Верховного суда после рассмотрения апелляции оставила приговор Василию Гоголеву в силе.