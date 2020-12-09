Дело утумовцев: судья нашел нарушения в обвинительном заключении

В Якутском городском суде продолжается судебный процесс по делу Татьяны Самсоновой и Георгия Карамзина (строительная фирма «Утум»), которые обвиняются в пособничестве и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 5 ст. 33 и ч.3 ст. 285 УК РФ). Также Георгий Карамзин дополнительно обвиняется по ст.4 ст. 33 – подстрекательство.

На предыдущем судебном заседании, 4 декабря, представитель прокуратуры вначале зачитал обвинительное заключение директору фирмы «Утум» Георгию Карамзину, затем – его соучастнице Татьяне Самсоновой. Подсудимые не согласились с предъявленными обвинениями, сообщив, что свою позицию они изложат в ходе судебного разбирательства.

Сегодня, 9 декабря, судья Георгий Николаев заявил, что обвинительное заключение составлено с нарушениями, поэтому предложил вернуть его в прокуратуру. Все участники судебного процесса выступили с возражениями.

Интересы Георгия Карамзина защищает адвокат Александр Каркавин, защитники Татьяны Самсоновой — Ольга Мамаева и Дмитрий Логинов. Другая сторона – директор строительной фирмы «СтройАкадемия» Айна Неустроева и ее адвокат Андрей Калинин.

Судья объявил до 10 декабря перерыв для принятия своего решение.

Напомним, что ранее Якутский городской суд вынес приговор бывшему заместителю главы ГО «город Якутск» Василию Гоголеву, соучастнику Татьяны Самсоновой и Георгия Карамзина. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Судом установлено, что Гоголев, занимая должность заместителя главы ГО «город Якутск», при содействии двух руководителей фирмы «Утум» — Карамзина и Самсоновой – оказывал давление на руководство строительной фирмы «СтройАкадемия» в целях незаконного получения имущественных прав на жилые помещения в строящемся жилом доме. По данным следствия, сумма причиненного ущерба составила свыше 165 млн.рублей.

Василий Гоголев заключил с прокуратурой республики досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело в его отношении было выделено в отдельное производство. Суд приговорил подсудимого к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Добавим, что судейская коллегия Верховного суда после рассмотрения апелляции оставила приговор Василию Гоголеву в силе.

Василий Гоголев на суде полностью признал свою вину, активно сотрудничал со следствием и должен выступать свидетелем на суде по делу Самсоновой и Карамзина.