Дело Уарова-Саввина: Депутатская приемная на дому у брата

Сегодня, 20 января в Якутском городском суде продолжилось рассмотрение резонансного дела о взятке на сумму 900 тысяч рублей бывшим народным депутатам Государственного Собрания РС(Я) Александру УАРОВУ и Дмитрию САВВИНУ. Этот процесс по праву можно назвать одним из самых длительных – всего состоялось более 30 заседаний. На данном этапе идет допрос свидетелей защиты.

Напомним…

По версии следствия, экс-депутаты, председатели постоянных комитетов Ил Тумэна Александр Уаров и Дмитрий Саввин получили от генерального директора АО «Сахаплемобъединение» Степана ОХЛОПКОВА взятки на общую сумму 900 тысяч рублей за «содействие в принятии поправок в закон республики, касающихся дополнительного бюджетного ассигнования на искусственное осеменение крупного рогатого скота». В результате принятых парламентом Якутии изменений в республиканском законе, из бюджета республики в 2014 году АО «Сахаплемобъединение» получило 47 миллионов рублей. Все это происходило в 2014-2015 годах.

Помимо этого, следствие предъявило обвинение в мошенничестве бывшему председателю Контрольного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) Александру Уарову из-за того, что во время командировок в родной Сунтарский район он останавливался на ночлег у родственников, а затем предъявлял в бухгалтерию Ил Тумэна квитанции для оплаты гостиниц. По версии следствия, таким способом Александр Уаров присвоил 159 тысяч рублей.

Подчеркнем, что сторона защиты настаивала на суде на том, что все законодательные инициативы о выделении АО «Сахаплемобъединение» средств исходили не только от подсудимых, но и от других депутатов, а регламент принятия законов Республики Саха (Якутия) требует общего голосования всех депутатов республики, а не только двух народных избранников, то есть принимается коллегиально.

Свидетели-сунтарцы дают показания на родном языке

На последних судебных заседаниях в декабре прошлого года были допрошены по видеосвязи свидетели, проживающие в Сунтарском улусе, на чем настаивала прокурор. Свидетели явились для дачи показаний в Сунтарский районный суд, откуда и велась трансляция.

Сегодня, 20 января судья Татьяна ЕГОРОВА продолжила слушать показания свидетелей из Сунтарского улуса, которые лично прибыли в Якутск на судебное заседание. В зале суда присутствовал профессиональный переводчик якутского языка, так как было известно, что земляки Александра Уарова лучше изъясняются на родном языке и воспользовались своим правом свидетельствовать по-якутски.

Сунтарский «депутат-патриот»

Иван ЧАГДИНСКИЙ, заместитель редактора улусной газеты “Сунтаар сонуннара”, три созыва – то есть 15 лет – был общественным помощником депутата Александра Уарова. Он сообщил суду, что обычно встречал депутата у самолета, сопровождал и провожал до с. Бордон, где проживает родной брат Юрий УАРОВ, у которого останавливался на ночлег Александр Уаров. По словам свидетеля, депутат всегда заезжал в магазин и закупал продукты на 3-5 тысяч рублей, прежде чем ехать к брату. Чагдинский сообщил, что Уаров останавливался на ночлег в других местах, только если ехал в дальние наслега – Вилюйчан, Тойбохой, так как не успевал вернуться обратно. Так же общественный помощник сообщил, что депутат давал брату 5-6 тысяч рублей при отъезде. Уаров пояснил Чагдинскому, что таким образом оплачивает проживание в отдельной комнате, готовку еды, стирку, глажку.

«Александра Уарова в Сунтарском улусе называли депутатом-патриотом. За 25 лет он более 100 раз приезжал на родину, сопровождал 38 народных депутатов республики, 17 министров. У него на приеме побывало 7,5 тысяч сунтарцев. Он проводил раз в два года свой спортивный турнир, для которого закупал призы», — сообщил свидетель. Рассказал Чагдинский и о том, как Александр Уаров оказывал помощь тяжелобольным землякам. Поэтому ходатайство в защиту Александра Уарова подписали более 10 тысяч человек, по словам помощника. Лично от себя Иван Чагдинский так же обратился к судье с просьбой учесть такие смягчающие обстоятельства, как возраст Александра Уарова, плохое состояние его здоровья, и принять во внимание все заслуги и награды депутата. Судья Татьяна не отказала свидетелю в приобщении его ходатайства к материалам дела.

Показания жены брата

Затем на суде заслушали Раису МАТРОСОВУ, супругу брата, то есть невестку Александра Уарова. Она тоже воспользовалась услугами переводчика и сообщила, что работает воспитателем в детсаду в с. Бордон. По ее словам, депутат Уаров во время командировок останавливался в их доме, где занимал отдельную комнату. Как сообщила свидетель, он обязательно привозил с собой продукты, так как выбор в продуктовых магазинах в их селе небольшой. Александр Уаров привозил колбасу, сыр, рыбу, фрукты, овощи. Так же невестка Уарова подтвердила, что он давал ее мужу, а в его отсутствие, лично ей в руки 5-6 тысяч рублей за проживание, размер суммы был на его усмотрение. Раиса Матросова сказала, что у гостя была симка МТС, а в Бордоне — связь Билайн, поэтому брат мужа пользовался их домашним телефоном для переговоров, и потом возмещал эти расходы. Помимо этого, Александр Уаров оказывал им помощь в приобретении материалов для строительства дома, на приобретение трактора и запчастей, а так же на лекарства для лечения мужа. Отвечая на вопросы адвокатов, Раиса Матросова сообщила важный факт: «Муж мне сказал, что на первом допросе сообщил следователю, что не брал денег у брата за проживание, потому что ему неудобно было оглашать, что берет деньги у родного брата за ночлег».

Депутатская приемная на дому у брата

Третий свидетель – бывший директор Бордонской школы Руслан ИВАНОВ так же давал показания на якутском языке. Он сообщил, что в 2004 году в с. Бордон была построена новая школа, и в ее оснащении депутат Уаров принимал самое активное участие. Поэтому он, как директор школы, для встреч по рабочим вопросам приходил домой к Уаровым в с.Бордон, и туда приходило много посетителей для встречи с с депутатом Ил Тумэна. В доме брата всех принимали, поили чаем. По словам Иванова, поэтому депутат Уаров всегда приезжал в дом брата с продуктами. «Брал колбасы-сыры, ящиками фрукты-овощи, — сообщил свидетель. — Один раз видел во время чаепития, как Александр Уаров передал брату 5-6 тысяч рублей. Мне он пояснил, что дает деньги за проживание в отдельной комнате, обслуживание, телефонные переговоры».

Отвечая на вопросы судьи, свидетель Иванов сообщил, что принимал посетителей в доме брата депутат Уаров в домашней одежде. Он так же уточнил, что знаком с Александром Уаровым с детства, как односельчанин, но тесно стал с ним общаться, когда работал директором школы. Он несколько раз подчеркнул большую роль депутата в деятельности Бордонской школы, рассказал, что Уаров оплачивал стипендии самым лучшим ученикам.

Судья объявила перерыв до 3 февраля, а так же назначила очередные судебные заседания на 4, 17 и 18 февраля.