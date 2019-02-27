Дело Уарова и Саввина: массовый отказ от свидетелей

В Якутском городском суде проходит слушание по так называемому “делу Уарова и Саввина”. Напомним, народные депутаты Государственного Собрания РС(Я) Александр Уаров и Дмитрий Саввин подозреваются в вымогательстве взятки у бывшего генерального директора ГУП “Сахаплемобъединение” Степана Охлопкова. Период инкриминируемых противоправных действий относится к 2014-2015 годам.

Краткая фабула дела: В 2014 году, перед Новым годом, генеральный директор ГУП “Сахаплемобъединение” Степан Охлопков снял с кассы предприятия 1 млн рублей наличными. При этом Охлопков даже не удосужился отчитаться перед государственным предприятием, на что были потрачены деньги.

Спустя три года, когда у “Сахаплемобъединения” сменился генеральный директор, новое руководство провело ревизию бухгалтерии предприятия. Вот тогда и всплыл этот “потерявшийся” года три назад миллион. Новый генеральный директор Николай Петров передал акты ревизии надзорным органам. Было возбуждено уголовное дело против экс-руководителя предприятия Степана Охлопкова.

Охлопкова мурыжили долго. Наконец он заявил следствию, что деньги, которые были сняты с кассы “Сахаплемобъединения”, он потратил на взятку народным депутатам якобы за внесение поправки в региональный закон.

За то, что Охлопков сдал следственным органам двух народных депутатов, прокуратура в суде сняла с него все обвинения. Суду оставалось только развести руками и отпустить Охлопкова на свободу с миром.

А этот злосчастный “миллион Охлопкова” завис над душами Уарова и Саввина. В суде обвинительная сторона сначала ходатайствовала в необходимости показаний 22 свидетелей из числа народных депутатов РС(Я). Но в последний день оглашения обвинительных документов прокурор почему-то отозвал это ходатайство.

Массовый отзыв свидетелей – это, по крайней мере, нонсенс. Скорее, эти свидетели не смогли подтвердить позицию обвинения. Ранее в региональных СМИ были опубликованы мнения экспертов, считающих, что в принятии законов, законодательных актов голоса двух депутатов ничего не значат, так как законы принимаются строго коллегиально.

В эту пятницу, 1 марта, суд рассмотрит меру пресечения двух депутатов. Уаров и Саввин уже 10 месяцев находятся под домашним арестом.