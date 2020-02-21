Дело Румянцева: пострадавшие просят приговорить к условному сроку

Третий год тянется судебный процесс по делу Николая Румянцева, экс-депутата Ил Тумэна, владельца ООО «Колми», который сбил в сентябре 2017 года на автомобиле трех пешеходов у села Тулагино, в результате двое пострадавших получили травмы, один скончался на месте аварии.

Напомним, что в мае 2019 года Николай Румянцев был приговорен к трем годам и шести месяцам пребывания в колонии-поселении. Этот приговор Якутского городского суда (судья Анатолий Каратаев) был впоследствии отменен судом высшей инстанции. Сейчас дело повторно рассматривается судьей Анной Марковой в городском суде. В общей сложности, пострадавшие четыре раза ходатайствовали о прекращении дела по примирению сторон, но каждый раз они отклонялись судьями. В последний раз это произошло 4 февраля.

Обвинение просит для Румянцева 3 года 6 месяцев колонии-поселении

Сегодня, 21 февраля, во время судебных прений государственный обвинитель Гаврил Атаков подчеркнул, что Николай Румянцев признал свою вину лишь частично.

Напомним, что обвиняемый отрицает три пункта обвинения: что ехал с превышением скорости 60 км, что был нетрезвым и что совершил наезд на обочине. Он признает вину полностью только по п.10.1 ПДД РФ: «Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения».

Представитель прокуратуры подробно изложил доказательства обвинения, которые остались неизменными с начала процесса – Николай Румянцев превысил положенную на этом участке трассы скорость, вел автомобиль в нетрезвом виде, сбил пострадавших на обочине. К таким выводам пришло следствие, опираясь на показания потерпевших, свидетелей, результаты проведенных экспертиз. Он привел доводы, ставящие под сомнения утверждения защиты, что потерпевшие Федоров и Романов не помнили всех обстоятельств ДТП, когда давали показания следователю, так как были в неадекватном состоянии. Прокурор не счел убедительными доводы защиты и обвиняемого, что Румянцев выпил только после происшествия, а во время наезда был трезв.

Так же он сослался на заключение автотехнической экспертизы, что осколки бампера и осыпь могли попасть на проезжую часть и в случае ДТП, произошедшем на обочине.

В то же время представитель прокуратуры назвал смягчающими обстоятельствами активную помощь Николая Румянцева пострадавшим после ДТП, явку с повинной, добровольное возмещение причиненного ущерба.

Обвинение попросило суд не снижать категорию преступления и приговорить Румянцева к реальному лишению свободы на 3 года 6 месяцев в колонии-поселении с лишением права на вождение автомобиля на 3 года.

Потерпевшие просят приговорить Румянцева к условному сроку, чтобы он продолжал оказывать им помощь

Адвокат потерпевших Андреев сообщил, что знал потерпевших Федорова и Романова и погибшего Сивцева с детства, так как проживает в том же селе Сырдах. Он так же дружил с родителями погибшего, и сейчас они общаются семьями. Как сообщил Андреев, будучи адвокатом потерпевших, он выступал посредником во всех переговорах с Румянцевым о материальной компенсации. Андреев подчеркнул, что лично убедился, что тот искренне раскаивается в содеянном. «Ни разу не видел такого подсудимого, который добровольно и полностью возместил причиненный ущерб, как Румянцев», — отметил адвокат пострадавших. Он сообщил, что трое несовершеннолетних детей погибшего Луиса Сивцева нуждаются в помощи, а Николай Румянцев оказывал и обещает оказывать им помощь в будущем. Исходя из интересов пострадавших, адвокат Андреев попросил назначить меру наказания, не связанную с лишением свободы подсудимого.

Слова адвоката поддержали и пострадавшие, которые присутствовали сегодня в суде. Вдова Сивцева сказала судье, что Румянцев помогал и помогает ей и ее семье, что она рассчитывает, что он будет и дальше помогать детям, поэтому попросила приговорить его к условному сроку. Пострадавший Федоров сообщил, что если Румянцев будет дальше помогать детям погибшего Сивцева до совершеннолетия, а так же окажет помощь Романову, как обещал, то лучше приговорить его к условному сроку.

Судья Анна Маркова объявила перерыв до 25 февраля. Судебные прения продолжит сторона защиты.