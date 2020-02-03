Дело Румянцева: Почему защита настаивала на определении координат места ДТП?

Сегодня, 3 февраля в Якутском городском суде судья Анна МАРКОВА продолжила рассмотрение дела экс-депутата Ил Тумэна, владельца ООО «Колми» Николая РУМЯНЦЕВА, который сбил на автомобиле трех пешеходов у села Тулагино, в результате двое пострадавших получили травмы, один скончался на месте аварии.

В мае 2019 года Николай Румянцев был приговорен к трем годам и шести месяцам пребывания в колонии-поселении. Этот приговор и был впоследствии отменен судом высшей инстанции, дело сейчас повторно рассматривается в городском суде.

Как сообщал SakhaLife, пострадавшие три раза ходатайствовали о прекращении уголовного дела за примирением сторон, но судья КАРАТАЕВ отклонил их.

Защитник Николая Румянцева внес ходатайство о привлечении в качестве специалиста кадастрового инженера Сахаяну ТАРСКУЮ, чтобы она определила на карте местности места наезда, расположение автомобиля, его фрагментов, пострадавших, географические координаты которых были указаны в материалах следствия. Старший помощник прокурора г.Якутска Гаврил АТАКОВ выступил против, ссылаясь на то, что прежнее ходатайство защиты о допросе Тарской уже было удовлетворено, судья так же посчитала, что нет оснований для вызова кадастрового инженера в суд и отказала защите.

В своем комментарии SakhaLife после суда адвокат Карл КУЗНЕЦОВ объяснил, почему защита настаивала на определении на карте местности географических координат места ДТП: «Следователь в обвинительном заключении установила географические координаты места наезда на потерпевших: широта 62о114,2 и долгота 129о50,47. Допрошенная в качестве свидетеля следователь СК по г. Якутску СОРКОМОВА пояснила суду, что установила их при помощи навигатора своего сотового телефона. Но точка координат с такими параметрами находится на встречной полосе движения, по которой никак не мог ехать Румянцев, так как в это время по этой полосе навстречу ему ехала автомашина свидетеля БУРНАШЕВА».

В итоге, судья отклонил ходатайство защиты и приступил к показаниям обвиняемого, который начал рассказывать с самого начала тот злополучный для него день, когда произошло ДТП со смертельным исходом.

SakhaLife подробно освещал показания Николая Румянцева на первом процессе. Не изменились они и на повторном рассмотрении. Подсудимый не согласен с тем, что ехал с превышением скорости, так же он утверждал, что ехал трезвый, выпил после ДТП, чтобы снять шок. И настаивал на том, что сбил пешеходов на проезжей части, а не на обочине, как утверждается в обвинении.

Завтра, 4 февраля судебный процесс продолжится.