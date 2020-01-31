Дело Румянцева: допрос по видеосвязи экспертов из Хабаровска

Сегодня, 31 января, в Якутском городском суде продолжается рассмотрение дела экс-депутата Ил Тумэна, владельца ООО «Колми» Николая Румянцева.

Напомним, что Верховный суд Республики Саха (Якутия) после апелляции защиты отменил обвинительный приговор Николаю Румянцеву, который вынес судья Якутского городского суда Анатолий Каратаев, и отправил дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции, которое сейчас ведет судья Анна Маркова.

Суть дела

Напомним, что в сентябре 2017 года Николай Румянцев наехал на автомобиле Nissan Patrol на трех пешеходов у села Тулагино. В результате ДТП двое пострадавших получили травмы, один скончался на месте аварии.

Как сообщал Sakhalife, во время первого судебного рассмотрения пострадавшие три раза ходатайствовали о прекращении уголовного дела за примирением сторон. Николай Румянцев постарался возместить причиненный ущерб — передал вдове погибшего Антонине Сивцевой гараж и трехкомнатную квартиру в Якутске, погасил кредит, другим пострадавшим так же оказал крупную материальную помощь. Он публично выразил свое раскаяние и неоднократно просил прощения у пострадавших, в том числе и на суде. Этим объясняется, почему пострадавшие просили о прекращении дела. Тем не менее, судья Каратаев трижды отклонил их ходатайства о прекращении дела.

Следствие представило доказательства, что Румянцев употребил алкоголь, превысил скорость и наехал на пешеходов на обочине. По словам самого Николая Румянцева и его адвокатов, в момент ДТП он был трезв, а спиртное выпил уже после случившегося. Так же защита обвиняемого настаивала на том, что наезд был совершен на проезжей части, а не на обочине, а пострадавшие находились в сильном опьянении, что подтвердили результаты медицинского освидетельствования.

В мае 2019 года Николай Румянцев был приговорен к трем годам и шести месяцам пребывания в колонии-поселении. Этот приговор и был впоследствии отменен судом высшей инстанции.

По запросу защиты в суде продемонстрировали видеозапись проверки показаний потерпевшего Федорова на месте происшествия.

Адвокаты Румянцева запрашивали допрос экспертов из Хабаровска, которые проводили экспертизу для следствия. С помощью видеосвязи из здания суда в Хабаровске на вопросы адвокатов ответил эксперт-автотехник Виталий Мажога, который проводил исследование технического состояния автомобиля Румянцева. Второй эксперт Кургузиков не присутствовал на суде, так как уволился по собственному желанию, но основные вопросы защитников по поводу экпертизы были адресованы именно ему. Попытки задать их Виталию Мажоге опротестовал прокурор, а судья напомнила адвокатам, что экперт должен отвечать только на вопросы по проведенному им исследованию.

Сторона Румянцева ходатайствовала о вызове в суд специалиста, кадастрового инженера Тарской в понедельник, 3 февраля. До этой даты судья Анна Маркова объявила перерыв в судебном заседании.

Врач и фельдшер скорой помощи: потерпевший не осознавал, что попал в ДТП.

Затем показания суду дала врач скорой помощи, которая первой приехала на место аварии. Лена Татаринова сообщила, что было темно, шел дождь, освещение отсутствовало. «Нас встретили двое мужчин, которые проводили к пострадавшим, помогали, светили фонариками, но их лиц я не разглядела, — рассказала свидетель. – На обочине сидел пострадавший со сломанной ногой. Он был в состоянии алкогольного опьянения и, видимо, шока, так как не осознавал происходящее, много и бессвязно говорил – пьяный бред». Лена Татаринова сообщила, что от пострадавшего шел сильный запах спиртного. Затем она подошла к парню, лежащему без сознания в кювете, от него тоже исходил запах алкоголя. Определив, что он жив, она вызвала вторую скорую. По словам врача, третий потерпевший лежал довольно далеко, она констатировала его смерть.

Адвокаты Румянцева подробно уточняли у свидетеля-врача, как она определила бы состояние первого пострадавшего. Татаринова оценила его поведение, как неадекватное. По ее словам, Федоров считал, что его избили, хотели убить, не понимал, что попал в ДТП, что у него сломана нога, пытался встать. Свидетель сказала, что это было вызвано алкогольной амнезией, шоком и возможной травмой головы. На вопрос Николая Румянцева о том, понимал ли Федоров, что его сбила машина или нет, врач скорой ответила: «Скорее нет».

Отвечая на вопрос: были ли пьяными двое мужчин, помогавшие врачам скорой, она ответила, их лица она не разглядела в темноте, они светили фонариками, когда она осматривала пострадавших. Запаха алкоголя она не почувствовала, вели они себя нормально – помогали врачам оказывать помощь пострадавшим.

Следующий свидетель фельдшер скорой помощи Екатерина Маркова сообщила те же факты, что ее коллега Татаринова, с которой они в тот вечер вместе были на дежурстве. Она сообщила, что пострадавший с переломом ноги был в алкогольном опьянении, много говорил. «Такие пьяные не очень ощущают боль, — сказала Маркова. – Он не понимал, что его сбил автомобиль».

Она не разглядела в темноте лица мужчин, которые сопровождали их при осмотре пострадавших, и не опознала Румянцева как одного из них. При этом свидетель уверенно сказала, что те неизвестные ей мужчины, светившие им фонариками в тот вечер, были трезвые. «Лица не помню, они нормально разговаривали, помогали нам», — сообщила Маркова. «Трезвого от пьяного я отличу» — добавила фельдшер скорой помощи.

Врач-нарколог определил состояние сильного опьянения потерпевших.

Судебное заседание длилось целый день, были допрошены и другие свидетели. По словам адвоката Карла Кузнецова, врача-нарколог ЯРПНД Валерий Алексеев сообщил суду, что в крови Сивцева, погибшего в ДТП, в крови было обнаружено 1.3 промилле алкоголя, что соответствует сильной степени опьянения. Пострадавших Романова и Федорова освидетельствовали через четыре часа после ДТП и установили содержание алкоголя – 0.9 и 0.91 промилле. Нарколог Алексеев пояснил, что за каждый час после употребления алкоголя его содержание в крови уменьшается на 0,05 промилле, следовательно, за четыре часа — на 0.2 промилле. Как сказал адвокат Румянцева, если подсчитать, то у пострадавших Романова и Федорова было около 1.1 промилле алкоголя на момент ДТП, что означает сильную степень опьянения. Это вызывает состояние алкогольной амнезии – палимпсест, как его назвал на суде нарколог Алексеев, поэтому пострадавшие могут не помнить обстоятельства дела.

Как сообщил адвокат Карл Кузнецов, защита просила судью о проведении новых экспертиз, но пока вопрос остается открытым. На следующих судебных заседаниях предстоит опросить по видеосвязи экспертов из Хабаровска, проводивших экспертизу для следствия, а так же нового свидетеля – психиатра Якутского республиканского психоневрологического диспансера.