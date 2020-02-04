Дело Румянцева: Четвертый отказ потерпевшим

В прекращении дела по примирению сторон

SakhaLife продолжает рассказывать о повторном рассмотрении уголовного дела Николая РУМЯНЦЕВА, экс-депутата Ил Тумэна, владельца ООО «Колми», который сбил на автомобиле трех пешеходов у села Тулагино, в результате двое пострадавших получили травмы, один скончался на месте аварии.

Напомним, что в мае 2019 года Николай Румянцев был приговорен к трем годам и шести месяцам пребывания в колонии-поселении. Этот приговор и был впоследствии отменен судом высшей инстанции, дело сейчас повторно рассматривается судьей Анной МАРКОВОЙ в городском суде. На первом процессе пострадавшие три раза ходатайствовали о прекращении уголовного дела за примирением сторон, но судья КАРАТАЕВ отклонил их.

Николай Румянцев утверждает: был трезв, не превышал скорость и не сбивал пешеходов на обочине

Второй день, 4 февраля в суде дает показания сам Николай Румянцев, который подробно по часам описал весь свой день 7 сентября 1917 года, когда произошло ДТП со смертельным исходом. По его словам, в то время он участвовал в предвыборной кампании главы Намского улуса, утром 8 сентября ему предстояла встреча в школе, из-за того, что пошел дождь, он решил выехать в Намцы заранее – вечером 7 сентября после рабочего дня. Как и на первом процессе, Румянцев утверждал, что ехал в общем потоке машин, не обгоняя впереди едущие автомобили. Было темно, шел сильный дождь, поэтому весь транспорт, по его мнению, двигался медленно, не выше 40 км в час. Освещение на участке в районе остановки около Тулагино тогда не было.

Как сообщил суду Румянцев, его ослепила встречная машина, и он только в последний момент увидел в свете своих фар чьи-то ноги, и не успел предотвратить столкновение с пешеходами, по его словам, находившимися на проезжей части. Он остановился и вначале увидел сидевшего ФЕДОРОВА, который держался за ногу, явно не понимая, что произошло, и кричал: «Не бейте меня». Затем он заметил неподалеку лежавшего без сознания РОМАНОВА, а еще дальше по склону — тело СИВЦЕВА. Он подумал, что убил двух человек, и, как сам сказал, «впал в панику». В это время подошел водитель автомобиля, ехавшего по встречной полосе. Это был БУРНАШЕВ, который ранее свидетельствовал, что обнаружил Румянцева в состоянии шока, говорившего только одно: «Иэдээн» (беда — в переводе с якутского – авт.). Вместе по телефону Бурнашева они вызвали «03» и ДПС.

Отметим, что самые разные свидетели — работники скорой, дежурные ГИБДД и другие полицейские запомнили острую эмоциональную реакцию Николая Румянцева: «был в шоке», «у него была истерика», «плакал». Медики экстренной помощи на суде рассказали об активной помощи Румянцева врачам. И по его словам, он сильно обрадовался, когда узнал, что Романов оказался жив. Как утверждал на суде обвиняемый, именно тогда он достал из багажника припасенный для «послевыборного» застолья коньяк и первый раз отхлебнул из него два-три раза. «Чтобы успокоиться и прийти в себя», — объяснил свое поведение Румянцев. Как и на первом суде, обвиняемый настаивает на том, что употребил спиртное после ДТП и был трезвым во время движения автомобиля.

Николай Румянцев утверждает так же, что наезд был совершен на проезжей части, а не на обочине, как говорится в обвинении. «Уверен на этом на 100 процентов», — сообщил он суду, подкрепляя свои слова свидетельством инспектора ГИБДД, который делал схему места ДТП, и подтвердил, что осыпь и осколки фар он обнаружил на асфальте, примерно в том месте, которое ему указал виновник ДТП.

Таким образом, в своих показаниях обвиняемый отрицает три пункта обвинения: что ехал с превышением скорости 60 км, что был нетрезвым и что совершил наезд на обочине. Он признает вину полностью только по п.10.1 ПДД РФ: «Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения».

«Я должен был загладить свою вину, помочь им»

Николай Румянцев рассказал, что на место происшествия той ночью пришла вдова погибшего. «Я Антонине сразу сказал, что виноват в смерти ее мужа, поэтому буду помогать их семье. Вначале я предложил платить каждому ребенку определенную сумму. Я должен был загладить свою вину, помочь им. Но спустя время, Антонина СИВЦЕВА сама сказала мне, что больше нуждаются в трехкомнатной квартире в городе. Сейчас она уже больше года живет в квартире в Якутске, которую я предоставил. Затем она попросила помочь закрыть кредит покойного мужа, для этого я ей передал 600 тысяч рублей наличными. Чтобы возить детей в школу, Антонине Сивцевой нужен был теплый гараж, я его приобрел, установил, подключил свет и отопление. Так же автомобиль Сивцевых несколько раз ремонтировали у меня на предприятии. А этой осенью оплатил ремонт отопления и покупку нового котла, сантехники в их доме в Тулагино», — сообщил суду Николай Румянцев.

Так же он оказал Федорову денежную помощь на 500 тысяч рублей, оплачивал проезд на такси в больницу, лекарства, приобретение вещей.

Николай Румянцев еще на первом процессе публично приносил извинения пострадавшим, семье погибшего. По его словам, он просил прощения у потерпевших и до суда. Он подчеркивал, что для него было важно, чтобы они приняли его извинения и простили вне зависимости от исхода дела. Помимо слов, он добровольно оказал очень ощутимую материальную помощь семье погибшего, и собирается помогать его детям дальше. Довольно редкий случай, если не исключительный. Поэтому неудивительно, что пострадавшие на первом суде три раза ходатайствовали о прекращении дела по примирению сторон. И на повторном рассмотрении в ноябре 2019 года потерпевшие Сивцева и Федоров опять внесли такое ходатайство, отметив, что они полностью помирились с Румянцевым.

Обвинитель дал отвод всей защите Румянцева

И из-за этого ходатайства возник неожиданный оборот: представитель прокуратуры Гаврил АТАКОВ заявил об отводе трех адвокатов — КУЗНЕЦОВА, ФИЛАТОВА и МИХАЙЛОВА, так как усматривает расхождение позиций защитников и подсудимого. Не вдаваясь в юридические нюансы, попробуем объяснить по-простому, насколько это возможно: помощник прокурора считает, что прекращение дела по примирению сторон возможно только в случае полного признания вины обвиняемым, а в данном случае Румянцев не признает три пункта обвинения: что совершил наезд в нетрезвом виде, на обочине и с превышением скорости. Зная об этом, тем не менее, его адвокаты согласились с ходатайством потерпевших о примирении сторон, в этом он усмотрел расхождение позиций защитников и обвиняемого, и нашел основания для подачи отвода всей защиты Румянцева. Конечно, Кузнецов, Филатов и Михайлов не согласились с этим, выдвинув свои аргументы. Разрешила «юридический» спор судья Анна Маркова и отклонила ходатайство прокурора, не найдя оснований для обвинения в расхождении позиций адвокатов и подсудимого после уточнения его позиции, когда Румянцев четко сказал, что признает себя виновным только по п. 10.1 ПДД РФ, и не согласен с другими обвинениями, в чем его полностью поддерживают три его адвоката.

В четвертый раз отклонено ходатайство потерпевших о прекращении дела

Затем судья приступила к рассмотрению самого ходатайства потерпевших о прекращении дела о примирении сторон, которое Сивцева и Федоров подали 26 ноября 2019 года. Представитель прокуратуры попросил судью отказать в его удовлетворении, так как Румянцев не признает вину полностью, только по п.10.1 ПДД РФ. По мнению обвинения, при таких обстоятельствах прекращение дела по примирению сторон невозможно, с учетом того, что оно не является реабилитирующим.

Адвокаты Румянцева оспорили мнение прокурора, сославшись на то, что для прекращения дела по примирению сторон нужны лишь два признака: заглаживание вины и примирение сторон. Сам Николай Румянцев сказал, что это было желание самих потерпевших, поэтому он с ним согласился, хотя знает, что прекращение дела по примирению сторон не дает ему право на реабилитацию.

Судья после перерыва объявила свое решение отказать в ходатайстве потерпевших, так как преступление, в котором обвиняется подсудимый, представляет повышенную общественную опасность, как повлекшее смерть человека. Она так же отметила, что Румянцев неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, которые фиксировались ГИБДД ранее. Поэтому судья не нашла оснований для удовлетворения ходатайства потерпевших. Анна Маркова подчеркнула, что принятие решения о прекращении дела по примирению сторон является правом суда, а не безусловной обязанностью.

На суде продолжился допрос обвиняемого, предстоят прения сторон.