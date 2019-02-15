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14 февраля 2019, 21:58
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Дело Румянцева: изменят ли меру пресечения для обвиняемого?

В прошлый раз, 11 февраля, судебное заседание в Якутском городском суде по делу Николая Румянцева было отложено на 14 февраля из-за отсутствия обвиняемого, который не смог прибыть вовремя в Якутск из служебной командировки в Нижний Новгород.

Сегодня, 14 февраля, судебное заседание состоялось, но на этот раз не явился свидетель Романов, чей допрос должны были продолжить, так как у адвокатов есть к нему вопросы.

Прокурор предложила заменить меру пресечения

Напомним, Николай Румянцев не явился в суд 11 февраля, так как выехал в служебную командировку в Нижний Новгород, откуда не смог вернуться к судебному заседанию.

Прокурор расценила отсутствие подсудимого как неуважение к суду и ходатайствовала за то, чтобы изменить меру пресечения с залога на домашний арест.

Адвокаты подсудимого настаивали на том, что у Николая Румянцева уважительная причина — из-за непогоды опоздал на рейс Нижний Новгород — Москва, из-за чего обвиняемый не успел на рейс Москва- Якутск 10 февраля, на который у него был приобретен билет. Они предоставили судье копии авиабилета. Защита сообщила, что Николай Румянцев вылетел в Нижний Новгород в служебную командировку 7 по 9 февраля, и планировал прибыть в Якутск 10 февраля и присутствовать на судебном заседании.

Как Николай Румянцев объяснил свое отсутствие

Сегодня, 14 февраля, обвиняемый присутствовал на судебном заседании и сам объяснил судье, почему отсутствовал в прошлый раз, попросил прощения и заверил, что впредь такое не повторится.

Он предоставил документы – подлинники и копии авиабилетов. Николай Румянцев сослался на безотлагательную необходимость своего личного присутствия на переговорах с Горьковским автозаводом, чьи автомобили поставляет в республику предприятие «Колми».

«Финансовый год заканчивается февралем, необходимо было лично решить вопрос с поставкой автомобилей ГАЗЕЛЬ для нужд образования и здравоохранения республики, — объяснил причину своей командировки Николай Румянцев. — На моем предприятии работает около 100 сотрудников, из них 30 выплачивают ипотеку, я несу обязательства перед сотрудниками по своевременной выплате зарплаты».

Судья Анатолий Каратаев сделал замечание подсудимому об обязательности его присутствия на суде, так как он находится под залогом. Прокурор свое ходатайство об изменении меры пресечения не отозвала.

В итоге судья огласил свое решение: пока не будут проверены все обстоятельства задержки вылета обвиняемого из Москвы в Якутск, ходатайство обвинения остается открытым.

Следующее судебное заседание состоится 18 февраля.

Источник: Татьяна Бурцева SAKHALIFE.RU
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