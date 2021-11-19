Дело руководителей акционерного общества «Нижне-Ленское» и их пособников направлено в суд

Прокуратура Республики Саха (Якутия) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех жителей города Якутска. Двое из них, являвшихся руководителями открытого акционерного общества «Нижне-Ленское» обвиняются по 2 эпизодам ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), а также по ч.2 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Двое других лиц, являвшихся руководителями иных организаций, обвиняются в пособничестве в совершении названных преступлений.

По версии следствия обвиняемые, являвшиеся руководителями ОАО «Нижне-Ленское» вступив в предварительный сговор, изготовили и подписали фиктивные договоры поставки и подряда. Впоследствии под видом проведения оплаты по ним, похитили векселя, принадлежащие ОАО «Нижне-Ленское».

Указанные же руководители общества обманным путем приобрели в пользу подконтрольной организации право на производственную базу, принадлежащую ОАО «Нижне-Ленское».

Также по версии следствия, вопреки законным интересам ОАО «Нижне-Ленское» и ООО «Нижне-Ленское-Инвест» руководители общества в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, совершили ряд заведомо незаконных и невыгодных для указанных организаций сделок, в результате которых, данным организациям причинен существенный вред, повлекший тяжкие последствия в виде ухудшения их финансового положения.

В результате данных преступных действий ОАО «Нижне-Ленское» причинен ущерб на сумму 285 млн рублей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой республики в Якутский городской суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.