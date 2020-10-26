Дело «РФА-инвест»: идет суд над «неуловимым» гендиректором

Сегодня, 26 октября, должно было состояться очередное судебное заседание по нашумевшему делу, в котором фигурирует экс-гендиректор «РФА-Инвест» Борис Григорьев. Судья Анатолий Каратаев перенес судебное заседание на 6 ноября из-за того, что адвокат Ольга Тимофеева находится на самоизоляции из-за коронавирусной инфекции.

Это тот самый «неуловимый» Григорьев, который исчез, когда вскрылись его махинации с сотнями миллионов рублей из кассы руководимого им предприятия. Он был объявлен в международный розыск, два года скрывался в Канаде. Был заочно арестован. И через два с половиной года лично явился с повинной в следственную часть МВД в Якутске. Тем самым продемонстрировав удивительную способность (находясь в международном розыске!), перемещаться из страны в страну, беспрепятственно минуя границы. Еще Бориса Григорьева отличала склонность к операциям на Московской валютной бирже на чужие миллионы. Вначале фортуна ему улыбалась, но в итоге незадачливый биржевой игрок оказался в убытках.

Напомним, что еще в марте 2016 года в офисе ОАО «ИФК «РФА-Инвест» были проведены обыск и выемка документов, а 22 июля того же года следователями Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности СУ МВД по РС(Я) было возбуждено уголовное дело против Бориса Григорьева, который обвиняется по ч.2 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), и Сергея Гизатуллина – по ч.5 ст.33 — ч.2 ст.201 УК РФ (пособничество в злоупотреблении полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

По версии следствия, директор ОАО «ИФК «РФА-Инвест» Борис Григорьев при пособничестве руководителя ООО «Аскот» Сергея Гизатуллина незаконно вывел со счетов ОАО «ИФК «РФА-Инвест» денежные средства, предназначенные для застройки 203-го микрорайона г.Якутска, с последующим их использованием для торговли на бирже через брокерские организации. Сумма ущерба, причинённого ОАО «ИФК «РФА-Инвест», превысила 127 млн рублей.

Сообщалось, что свидетелем по делу проходит действующий министр финансов Якутии Валерий Жондоров, который с 2006 по 2012 год занимал должность гендиректора «РФА-Инвеста». В деле также фигурируют должностные лица ГУП «Комдрагметалл РС(Я)». В феврале 2017 года в рамках расследования уголовного дела, возбуждённого в отношении бывшего руководства ОАО «Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест», сотрудники МВД по РС(Я) провели обыск дома у Валерия Жондорова, министра финансов РС(Я).

Было установлено, что гендиректор компании «РФА-Инвест», имея на расчётном счёте акционерного общества средства, предназначенные для строительства многоквартирных жилых домов в Якутске, на основании заключаемых со своим знакомым договоров займов, получал деньги в свое личное распоряжение. С целью личного обогащения он на протяжении трех лет осуществлял сделки купли-продажи ценных бумаг на Московской межбанковской валютной бирже, в итоге проиграл деньги, принадлежащие акционерному обществу. Прямые убытки от указанных сделок составили более 158 млн рублей. В результате таких действий гендиректор причинил акционерному обществу, 51 процент акций которого принадлежат ГУП «Комдрагметалл РС(Я)», существенный вред.

В якутских СМИ еще до следствия публиковались материалы о незаконной деятельности «РФА-Инвест», в которых упоминалось, что тогдашнее правительство республики при прежнем главе РС(Я) Егоре Борисове систематически выдавало частной фирме «РФА-инвест» государственные республиканские гарантии.

Наконец, спустя четыре года, в июне 2020 года это громкое дело было передано в Якутский городской суд. Судья Анатолий Каратаев провел шесть судебных заседаний: идет судебное следствие, исследование доказательств.

Следующее судебное заседание состоится 6 ноября.

Напомним, что из-за ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции, журналисты не допускаются в зал суда.