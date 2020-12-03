Дело «РФА-инвест»: адвокат Григорьева возобновила свое участие в суде

Сегодня, 3 декабря, продолжилось судебное рассмотрение уголовного дела, в котором фигурирует экс-гендиректор «РФА-Инвест» Борис Григорьев со своим подельником Сергеем Гизатуллиным.

Ранее Sakhalife сообщал, что был объявлен перерыв из-за того, что суд назначил замену защитнику Бориса Григорьева из-за отсутствия его адвоката Ольги Тимофеевой. Но сегодня, 3 декабря, она возобновила свое участие в судебном процессе. Как пояснила Sakhalife Ольга Тимофеева: «Я защищаю Григорьева с самого начала возбуждения дела. Сегодня я сама участвую в суде, при этом назначенный судом адвокат тоже может участвовать».

Напомним, что Борис Григорьев исчез, когда весной 2016 года в офисе ОАО «ИФК «РФА-Инвест» были проведены обыск и выемка документов. Он был объявлен в международный розыск, два года скрывался в Канаде, был заочно арестован. И через два с половиной года лично явился с повинной в следственную часть МВД в Якутске.

По версии следствия, директор ОАО «ИФК «РФА-Инвест» Борис Григорьев при пособничестве руководителя ООО «Аскот» Сергея Гизатуллина незаконно вывел со счетов ОАО «ИФК «РФА-Инвест» денежные средства, предназначенные для застройки 203-го микрорайона г.Якутска, с последующим их использованием для торговли на бирже через брокерские организации. Сумма ущерба, причинённого ОАО «ИФК «РФА-Инвест», превысила 127 млн рублей.

Борис Григорьев обвиняется по ч.2 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), и Сергей Гизатуллин – по ч.5 ст.33 — ч.2 ст.201 УК РФ (пособничество в злоупотреблении полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Сообщалось, что свидетелем по делу проходит действующий министр финансов Якутии Валерий Жондоров, который с 2006 по 2012 год занимал должность гендиректора «РФА-Инвеста». В деле также фигурируют должностные лица ГУП «Комдрагметалл РС(Я)». В феврале 2017 года в рамках расследования уголовного дела, возбуждённого в отношении бывшего руководства ОАО «Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест», сотрудники МВД по РС(Я) провели обыск дома у Валерия Жондорова, министра финансов РС(Я).

Наконец, спустя четыре года, в июне 2020 года уголовное дело было передано в Якутский городской суд, его рассматривает судья Анатолий Каратаев.