Дело о взятках в мэрии: все подозреваемые отпущены под домашний арест

Видео громкого задержания подозреваемых по делу о взятках в мэрии

В начале сентября громко задержали по подозрению в получении и даче взятки в крупном размере сотрудника административной комиссии Окружной администрации города Якутска Дьулустана Тоскина и двоих предпринимателей Виктора Докалова и Юрия Кошелева. Вскоре решением горсуда Докалов и Тоскин были посажены в СИЗО, а небезызвестный владелец бара «Чаплин» почему-то избежал этой участи и был отправлен судьей под домашний арест.

Впрочем сейчас Якутский горсуд отправил всех подозреваемых под домашний арест. Как сообщает тгк КП-Якутия, 25 октября судья удовлетворил ходатайство об изменении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Дьулустана Тоскина — он отправлен под домашний арест. 1 ноября суд отказал в продлении срока содержания в СИЗО предпринимателя и спортсмена Виктора Докалова, он тоже переведен под домашний арест.

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Напомним, что предварительно установлено, что Дьулустан Тоскин лично и через посредников получило от двух владельцев развлекательных заведений денежные суммы на общую сумму более 600 тысяч рублей в качестве взятки за общее покровительство и несоставление протоколов об административных правонарушениях за систематическое нарушение ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением COVID-19. Злоумышленники, в свою очередь, получали от чиновника информацию о планируемых рейдовых мероприятиях в период пандемии и бесплатно предоставляли работнику администрации услуги саун, гостиниц и баров. Следователем СО по г. Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) в отношении всех подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 290 и частью 4 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщала пресс-служба СУ СК РФ по РС(Я).

И как сегодня сообщил тгк Торбозное радио, находящийся под домашним арестом по делу о взятках «игорный король» Юрий Кошелев выиграл процесс в Верховном суде РС(Я) у судебных приставов, обязав их снять арест со своего внедорожника Lexus LX 570, за рулем которого он был задержан в начале сентября за дачу «антиковидных взяток» сотруднику мэрии Якутска. Судья Верховного суда РС(Я) Светлана Местникова 19 октября удовлетворила иск Кошелева, обязав приставов снять с автомобиля арест.

Юрий Кошелев и его Лексус

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