Дело о приписках в АГАТУ: старт суда над экс-проректором Халдеевой

Сегодня, 12 октября, в Якутском горсуде должен стартовать судебный процесс по уголовному делу экс-проректора по учебно-методической работе АГАТУ Мотрены Халдеевой, сообщается на сайте суда. Первое заседание, назначенное на 30 сентября, судья Алексей Горохов отложил.

Матрену Халдееву обвиняют по ст.292 ч.2; ст.285 ч.3 УК РФ (злоупотребление служебными полномочиями и подлог) по известному делу о приписках в сельхозакадемии, по которому ведется следствие в отношении депутата Ил Тумэн Ивана Слепцова, бывшего ректора Арктического государственного агротехнологического университета, бывшего министра сельского хозяйства Якутии.

Телеграм-канал Торбозное радио утверждает, что Мотрена Халдеева признала в полном объеме вину в злоупотреблении служебными полномочиями и служебном подлоге, заключила досудебное соглашение о сотрудничестве и дала показания на Ивана Слепцова и иных фигурантов дела.

26 ноября 2020 года Ивана Слепцова «громко» арестовали, но он провел в СИЗО лишь три месяца, после чего его перевели под домашний арест, а затем под подписку о невыезде. Вскоре депутат Ил Тумэна Иван Слепцов приступил к исполнению своих полномочий. Как сообщал Sakhalife, в ходе XXX очередной сессии Ил Тумэна он был избран заместителем председателя парламентского комитета по селу и аграрной политике. Напомним, по регламенту парламента Якутии, пока суд не вынес обвинительного приговора, депутат может и должен исполнять свои полномочия.

В отношении депутата Ивана Сивцева возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление служебными полномочиями) и по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Эти дела соединены в одно производство, следствие еще не закончено. А уголовное дело Мотрены Халдеевой выделено в отдельное производство и уже рассматривается в Якутском городском суде — раньше завершения следствия по делу Слепцова. Скорее всего, впоследствии показания Халдеевой будут использованы на судебном процессе ее руководителя.

По версии следствия, Арктический государственный агротехнологический университет в период с 2016 года по настоящее время из федерального бюджета незаконно получил более 250 млн рублей для обучения 136 несуществующих студентов на бюджетной основе по различным специальностям. Фактически указанные студенты в университет не поступали, обучение в нем не проходили, выделенные из федерального бюджета денежные средства расходовались на иные цели – это выявила проверка АГАТУ, которую прокуратура проводила совместно с МВД и ФСБ.