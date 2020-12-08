Дело о попытке взятки министру Высоких рассмотрено в суде

Сегодня в Якутском городском суде судья Таисия Кулаковская вынесла решение — вернуть в прокуратуру уголовное дело Михаила Федорова, директора АО «Якутская ярмарка», обосновав это тем, что обвинительное заключение было составлено с нарушением уголовно-процессуального кодекса РФ.

Михаил Федоров был задержан 20 января 2019 года при попытке дать взятку министру по делам предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирине ВЫСОКИХ. Спецоперация была проведена управлением ФСБ Якутии по заявлению и при непосредственном участии самой Ирины Высоких.

В отношении Михаила Федорова было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере).

Следствие длилось больше года, в мае материалы уголовного дела поступили в Якутский городской суд, и в июне началось судебное разбирательство и должно завершиться сегодня оглашением приговора, так как судья объявила 4 декабря перерыв для его постановления. Но как стало известно вечером, приговор Михаилу Федорову так и не был вынесен…

По информации СК РФ по РС(Я), Михаил Федоров, будучи должностным лицом предприятия, подведомственного Министерству внешних связей, лично передал министру предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) взятку в виде денег в сумме 200 тысяч рублей за содействие в передаче на баланс возглавляемого им общества туристических объектов, расположенных на территории республики, и способствование в заключении контрактов с АО «Якутская ярмарка» для последующего извлечения прибыли.

Факт передачи взятки был задокументирован сотрудниками УФСБ России по РС (Я), с места происшествия изъяты денежные средства, переданные в качестве взятки, зафиксировано место преступления.

В качестве свидетеля допрошена министр предпринимательства, торговли и туризма РС (Я) Ирина Высоких, которая подтвердила факты встреч с Федоровым, его корыстные мотивы и желание подкупить должностное лицо.

Вскоре после нашумевшего ареста Ирина Высоких сообщила журналистам на пресс-конференции, что ей стали поступать угрозы: «У него дедушка — прокурор, мама много лет работала в прокуратуре. Ты за это ответишь физически. Сегодня поступило несколько недвусмысленных обращений. Прецеденты такие никому не нужны. Все коррупционные схемы других чиновников посыпятся». Отвечая на уточняющие вопросы, министр так же сказала, что на нее пытались оказать влияние, причем добавила: «Я не считаю, что Владимир Михайлович ЧЛЕНОВ — тот человек, который может как-то повлиять на министерство предпринимательства, и вообще имеет право лоббировать интересы «Якутской ярмарки»».

Она отметила, что ей не раз поступали подобные предложения, но Михаил Федоров был особенно настойчив: «Он был наиболее откровенен. Он ничего не боялся. Абсолютно был уверен в себе».

«О коррупционных предложениях со стороны руководителя АО „Якутская ярмарка“ я доложила главе республики Айсену НИКОЛАЕВУ, который порекомендовал обратиться в управление ФСБ по Якутии. Встречи с Михаилом Федоровым прошли под техническим контролем оперативных сотрудников УФСБ. На первой же встрече Федоровым были предложены крупные денежные средства. „Вам будут отчисляться проценты от деятельности туристических объектов, которые будут переданы при вашем содействии в ведение компании „Якутская ярмарка“, — предложил Михаил Федоров. — А если будете помогать получать госконтракты в сфере организации выставочно-ярмарочной деятельности, то и с этого вам будут оплачиваться определенные проценты“», — сообщила Высоких.