Дело о незаконном хранении и перевозке драгметаллов на 35,7 млн рублей передано в суд

И.о. прокурора Республики Саха (Якутия) Сергей Губин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Якутска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК РФ (незаконное хранение, перевозка драгоценных металлов, совершенные в крупном размере).

По версии следствия обвиняемый в сентябре 2021 года приобрел на территории Мегино-Кангаласского района у неустановленных лиц россыпное шлиховое золото в пяти вложениях и слитках из драгоценного двухкомпонентного сплава золота и серебра, в которых чистая масса драгоценных металлов составила по золоту — 8736,2 грамм, по серебру – 1329,2 грамм.

Впоследствии драгоценный металл общей стоимостью более 35,7 млн рублей перевезен им в Алданский район, где изъят в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой республики в Алданский районный суд Республики Саха (Якутия) для рассмотрения по существу.

Уголовное дело расследовано Управлением ФСБ России по Республике Саха (Якутия).