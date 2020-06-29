Дело о массовом убийстве в Якутске направлено в Верховный суд

Прокуратура республики направила в суд уголовное дело об убийстве четырех человек, в том числе двух малолетних детей, а также о посягательстве на жизнь сотрудника полиции.

Прокуратура Республики Саха (Якутия) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя 1991 г.р. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «в» и «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство четырех лиц, в том числе двух малолетних, с целью скрыть другое преступление) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

По версии следствия, обвиняемый, около 7 часов утра 29 марта 2020 находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из частных жилых домов г. Якутска, в ходе ссоры, из личных неприязненных отношений нанес ножом 9 ударов женщине, в результате которых она скончалась на месте происшествия.

Далее, с целью скрыть данное преступление, он нанес множественные удары ножом видевшей его пожилой матери погибшей женщины, несовместимые с жизнью. Его жертвами стали и малолетние дети 2012 и 2014 г.р., видевшие убийство своей бабушки. Они погибли на месте от нанесенных множественных ножевых ранений.

Впоследствии в тот же день, в ходе его задержания по подозрению в совершении убийств, он нанес не менее 3 ударов ножом в сторону расположения жизненно-важных органов оперуполномоченного уголовного розыска.

Однако сотрудник полиции оказал ему активное сопротивление, смог увернуться и подставить под удар ножом свою левую руку, в результате чего получил резаную рану левого предплечья, после чего, перехватив руку обвиняемого с ножом, пресек его попытки продолжить нанесение ударов. Совместными усилиями прибывших на место сотрудников правоохранительных органов обвиняемый был обезоружен и задержан.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в Верховный суд Республики Саха (Якутия) для рассмотрения по существу.