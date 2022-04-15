Дело о клевете в Whatsapp на сотрудника ГИБДД

Прокуратура Сунтарского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, совершенная публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет»). Уголовное дело расследовано следователем Нюрбинского МСО СУ СК РФ по РС(Я).

По версии следствия, в феврале 2022 года обвиняемый, при проведении инспектором ГИБДД технического осмотра, испытывая к нему неприязненные отношения, произвел видеосьемку сотрудника при исполнении им своих должностных обязанностей, высказывая при этом в его адрес заведомо ложные сведения, подрывающие репутацию, порочащие честь и достоинство последнего. Впоследствии данная видеосьемка с заведомо ложными сведениями выложена обвиняемым в одной из групп «Whatsapp». Продолжая свои противоправные действия, достоверно зная, что высказанные им сведения не соответствуют действительности, мужчина направил в группу голосовые сообщения с заведомо ложными сведениями в отношении сотрудника ГИБДД, После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание в виде штрафа в размере до 1 млн рублей, либо обязательные работы на срок до 240 часов.