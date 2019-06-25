Дело о картельном сговоре в Якутии: обвиняемый заключен под стражу

В марте 2019 года по материалам проверки прокуратуры республики проведенной совместно с УФАС по Республике Саха (Якутия) и УЭБиПК МВД по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, п.п. «а», «в» ч.2 ст.178 УК РФ по фактам мошенничества и ограничения конкуренции (картельный сговор) при заключении государственных контрактов на поставку лекарственных средств и медицинских изделий.

Обвинение в совершении названных преступлений, предъявлено, в том числе гр. М., в отношении которого 15.03.2019 судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца с установлением запретов, в мае срок избранной меры пресечения продлен.

В период содержания под домашним арестом обвиняемым нарушены его условия, в связи с чем, следователь обратился в суд об изменении ему меры пресечения на заключение под стражу.

Суд первой инстанции, рассмотрев ходатайство следователя, отказал в его удовлетворении. С данным решением не согласился прокурор, участвующий в рассмотрении ходатайства, им принесено апелляционное представление в Верховный суд Республики Саха (Якутия), где отмечено, что обвиняемый нарушил условия избранной меры пресечения, общаясь в нарушение установленного запрета со свидетелем по уголовному делу.

По результатам рассмотрения представления прокурора, суд апелляционной инстанции, отменив решение нижестоящего суда, вынес новое решение об удовлетворении ходатайства следователя и избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.