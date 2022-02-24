Дело о картельном сговоре при поставках в медучреждения Якутии передано в суд — МВД

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления МВД по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела в отношении 6 жителей республики. В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях они обвиняются по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции, совершенное с использованием служебного положения и причинившее особо крупный ущерб), п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Напомним, что уголовное дело о картельном сговоре было возбуждено в марте 2019 года по материалам проверки Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия). С того времени специально созданной следственной группой изучены и исследованы вещественные доказательства, состоящие из финансово-хозяйственной документации медицинских и коммерческих организаций, электронные носители информации, документы профильного содержания, отслежены и проверены множество финансово-хозяйственных операций, которые осуществлялись участниками картельного сговора на протяжении длительного времени с 2016 по 2019 годы.

По версии следствия, обвиняемые, действуя по предварительному сговору, заключили между собой ограничивающее конкуренцию и запрещенное антимонопольным законодательством соглашение (картель), которое реализовано в период с 2016 по 2018 гг. при проведении электронных аукционов на поставку лекарственных средств и медицинских изделий, заказчиками которых являлись медицинские учреждения Республики Саха (Якутия).

В результате двумя обществами с ограниченной ответственностью, чьи руководители входили в картельный сговор и одним из индивидуальных предпринимателей незаконно заключены более 120 государственных контрактов на общую сумму свыше 350 миллионов рублей.

Помимо этого, следствием установлено, что в период с 2011 по 2019 годы обвиняемые, индивидуальный предприниматель и ее супруг осуществляли оптовые поставки лекарственных средств в медицинские учреждения республики, не имея соответствующей лицензии. Незаконная предпринимательская деятельность принесла обвиняемым супругам доход в размере свыше 545 миллионов рублей.

Также расследован факт того, как руководители двух других коммерческих организаций, используя схему картельного сговора, обеспечили заключение государственного контракта с одной из городских больниц на поставку расходных медицинских товаров на сумму более 1,8 миллионов рублей. Однако обвиняемые организовали поставку в учреждение здравоохранения дешевых и не соответствующих требованиям контракта медицинских товаров на сумму 437 тысяч рублей, причинив ущерб в особо крупном размере.

В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.