Дело о гибели женщины от стаи собак: закончился суд над обвиняемым в халатности…

Сегодня, 17 апреля, закончился судебный процесс по делу Станислава Новикова, бывшего замруководителя МКУ «СЭГХ мэрии Якутска, которого обвиняют по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая существенное нарушение прав и законных интересов граждан, в т.ч. по неосторожности смерть человека).

Речь идет о страшном происшествии, когда в результате нападения стаи собак трагически погибла Сардана Слепцова, заведующая лабораторией СВФУ, кандидат технических наук, доцент. Происшествие прогремело на всю страну, и следствие после полугода поиска решило, что главным виновником является тогдашний заместитель начальника СЭГХ Станислав Новиков. Как установило следствие, Станиславу Новикову неоднократно поступали сообщения о стаях бездомных собак в Автодорожном округе, но он не реагировал на них должным образом. Незадолго до этого эта же стая чуть не загрызли другую женщину, которой едва удалось отбиться.

Суд шел с августа 2022 года, и сегодня судья Якутского горсуда Дмитрий Мекюрдянов вынес приговор, сообщается на сайте горсуда. Информация о самом приговоре пока не опубликована правоохранительными органами. Редакция «Sakhalife» сделала запрос, ждем официальное сообщения.

По версии следствия, обвиняемый, занимая названную должность, достоверно зная, что в период с 01.07 по 29.12.2021 года в окружную администрацию г. Якутска неоднократно поступали представления и информации надзорных и правоохранительных органов, обращения граждан о принятии мер по фактам скопления на территории столицы региона, в том числе в районе Автодорожного округа стай безнадзорных собак, не принял мер по надлежащему исполнению возложенных на него обязанностей путем организации работ по их отлову и содержанию.

В результате преступной небрежности должностного лица 29.12.2021 на территории ипподрома Арктического государственного агротехнологического университета, расположенного в районе Автодорожного округа г. Якутска в результате нападения стаи безнадзорных собак, состоящей из 5 особей, погибла женщина.