Дело мирнинского нефтегазового «магната» будет направлено в суд

Прокуратура республики направила в суд уголовное дело о незаконном предпринимательстве и краже газа из газопровода

Прокуратура Республики Саха (Якутия) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя коммерческой организации. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере) и п. «б» ч.4 ст.158 УК РФ (кража, совершенная из газопровода, в особо крупном размере).

По версии следствия обвиняемый, являясь директором коммерческой организации, приобрел в 2018 году нефтеперерабатывающий завод, на котором в г. Мирном, в отсутствие лицензии, до 2020 года перерабатывал из сырой нефти дизельное топливо и реализовывал его.

В результате данной незаконной предпринимательской деятельности им извлечена прибыль в особо крупном размере на сумму более 90 млн рублей.

Кроме того, в мае 2019 года им, в целях совершения кражи, организована незаконная врезка в газопровод высокого давления, с хищением газа на сумму около 2 млн рублей.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено прокуратурой республики в Мирнинский районный суд Республики Саха (Якутия) для рассмотрения по существу.

Уголовное дело расследовано следователем Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности СУ МВД по Республике Саха (Якутия).