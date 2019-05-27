Дело Местникова: вину признал частично?

В Якутском городском суде продолжается суд по делу Николая Местникова, бывшего директора аэропорта «Якутск», который в двух эпизодах получения взятки в особо крупном размере и трех эпизодах коммерческого подкупа.

Как Sakhalife сообщал ранее, прежнее заседание не состоялось из-за неявки представителя обвинения, поэтому защита потребовала вынести в его адрес частное определение. Сегодня судья Анна Маркова вначале зачитала письмо от Якутского транспортного прокурора о служебной командировке Эверстова в Иркутск, поэтому суд отклонил ходатайство защиты о вынесении частного определения прокурору.

Как сообщал ранее Sakhalife, Николай Местников отказался от дачи показаний, сославшись на статьей 51 Конституции РФ. Поэтому на судебном заседании 14 мая прокурор начал зачитывать его показания следствию. Сегодня, 27 мая, он продолжил оглашение показаний Местникова и протоколы очных ставок его с Синявским и супругами Арбатскими.

На очной ставке Синявский настаивал на том, что Местников по своей инициативе увеличил сумму ежемесячной взятки до 450 тысяч руб., и угрожал тем, что поставит на упаковку багажа других людей или аппарат. Синявский заявил, что за все время выплатил Местникову более 14 млн руб.

Местников утверждал, что инициатива исходила от самого Арбатского, который добровольно предложил платить напрямую без посредников, сообщил, что он Синявскому никогда не угрожал, не ставил условий, не требовал увеличения выплат.

Из протоколов очных ставок с Арбатским и его женой – учредителем фирмы клиринговых услуг «Олимп-Арт» следовало по утверждениям супругов, что Местников увеличил суммы ежемесячных выплат до 420 тысяч рублей во время личных встреч с Арбатским в своем кабинете, требовал вне графика перевода 200 тысяч руб. на лечение в Южной Корее. Подсудимый отрицал, что инициировал встречи с Арбатским, утверждал, что не совершал никаких действий для содействия выигрышу в конкурсе фирмы «Олимп-Арт», так как у нее не было конкурентов, и она предлагала самые лучшие условия.

Как сообщил гособвинитель, во время следствия Местников признал вину частично.

После окончания выступления стороны обвинения, защита ходайствовала в повторном вызове для допроса на суде бывшего финансового директора и юриста аэропорта, с чем судья согласилась, зато отказала адвокату в признании недопустимыми некоторых доказательств из-за недолжного их оформления.

Так же судья отказала в ходатайстве защиты по приобщению к делу локальных смет по социальные объектам и проектам, которые финансировал из личных средств подсудимый, как не имеющие отношения к предъявленным Местникову обвинениям.

Цифра

По версии следствия, с 2015 года Николай Местников незаконно получил от фирм по упаковке багажа и по уборке более 27 миллионов рублей.

Кстати, в ходе следствия выяснилось, что зарплата Местникова в должности директора аэропорта составляла 500-600 тысяч рублей в месяц, так же ему регулярно выплачивались премиальные.