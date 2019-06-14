Дело Местникова: допрос иркутского эксперта по видеосвязи

Сегодня состоялось судебное заседание по делу Местникова, на котором по ходатайству защиты на сеансе видеосвязи с Иркутском на вопросы отвечала эксперт Ирина Алексеева. Она имеет высшее медицинское образование и 11-летний стаж работы по специальности «эксперт-биолог».

Напомним, что по результатам заключения ЭКЦ ГУМД РФ по Иркутской области было установлено, что фрагменты банковских карточек, изъятых во время обыска в кабинете и автомобиле Местникова, содержат его генетический материал.

Эксперт Алексеева, отвечая на вопросы адвоката подсудимого, сообщила, что количество ДНК, содержащееся в образце слюны, было достаточным для проведения полноценной генетической экспертизы. «Генетический материал остается на образцах при любом непосредственном контакте с человеком, — сообщила суду Ирина Алексеева. — Эксперт не может сказать, как попал генетический материал на образец». Она подтвердила, что экспертизой абсолютно точно установлен набор ДНК, принадлежащий Местникову (существует только один такой набор ДНК на 7 млрд жителей земли).

Затем адвокат Тамара Местникова задала вопросы подсудимому. Николай Местников сообщил, что не был лично знаком с предпринимателями Чекиной, Поповой и Синявской, владельцами ИП по упаковке багажа, и он не требовал денег у них через Синявского. Отрицал обвиняемый и факты покровительства и попустительства их предпринимательской деятельности. Не помнит он и случаев жалоб и замечаний на работу предприятий по упаковке багажа со стороны заместителей директора и руководителей подразделений аэропорта. По его словам, к руководству аэропорта не обращались другие предприниматели, которые желали бы заниматься упаковкой багажа, то есть конкуренции не было. На вопрос адвоката о покровительстве работе Синявского, Местников сообщил, что такого не было, так как сам Синявский не подписывал документы и не заключал договоры с аэропортом.

Что касается деятельности «Олимп-Арт», то решение о заключении договора с этой клиринговой фирмой принималось комиссией по результатам конкурса. Он, как директор, имел право одного голоса, решение принималось коллегиально после согласования с руководителями подразделений аэропорта, поэтому он не мог оказывать влияния на комиссию.

Так же Местников сослался на то, что он должен был решать вопросы социально-бытового характера работников аэропорта, которые в основном проживали на территории Гагаринского и Промышленного округов. По его подсчетам, он потратил из личных средств 4,5 млн рублей на строительно-ремонтные работы, 3 млн рублей на ремонт дорог, более 19 млн рублей на благотворительность – помощь детям и учебным заведениям.

Судья Анна Маркова объявила окончание судебного следствия. С учетом объема уголовного дела по ходатайству защитника прения состоятся через месяц — на следующих судебных заседаниях 15 и 16 июля.