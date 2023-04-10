Дело мастера боится: Герои живут и работают рядом с нами

Дело мастера боится! Три одноклассника из небольшого села стали участниками первенства России 👍🏼

🥉 Единственным призером первенства России по вольной борьбе среди спортсменов до 18 лет, состоявшегося на прошлой неделе в подмосковном Наро-Фоминске, стал уроженец села Сайылык (Хорулинский наслег) из Нюрбинского района, воспитанник училища олимпийского резерва имени Олимпийского чемпиона Романа Дмитриева Михаил Осипов. Он завоевал бронзу в весовой категории до 48 кг. Вместе с ним в составе сборной Якутии на ковер вышли два его одноклассника. А первым тренером для всех ребят стал его отец – скромный учитель физкультуры Петр Васильевич Осипов.

Петр Васильевич является выпускником знаменитого Вилюйского педколледжа – настоящей кузницы педагогических кадров. Здесь не просто дают профессию, но прививают любовь к благородной профессии учителя. Сразу после учебы молодой специалист вместе с возлюбленной, тоже выпускницей колледжа, будущей супругой Марией, отправился работать в небольшое село Хорула Нюрбинского района. И с тех пор оба они работают на ниве народного образования – Петр Васильевич учитель физкультуры, Мария Григорьевна преподает математику.

Петр Осипов – не специализировался на вольной борьбе, но всегда любил этот вид спорта. Сам он успешно выступал в национальной борьбе хапсагай. Является мастером спорта Якутии, чемпионом республики 2005 года, дважды был в числе призеров, также у него серебряная медаль Спартакиады Манчаары – самого престижного соревнования в национальных видах! Это и не удивительно – сам он родом из Верхневилюйского села Магас. А этот район не зря называют родиной хапсагая. Сейчас Петр начал выступать среди ветеранов. Только перевалило за 40 – впереди еще много соревнований!

В семье Осиповых четверо детей. Старший сын Миша с первого класса занимается вольной борьбой. Вместе с ним хорошие результаты показывают и два его одноклассника. На первенстве России боролись Адам Николаев и Степан Иванов, оба чемпионы республики в своем возрасте. Все тренировались у Петра Васильевича.

Тренер, конечно, понимал, что в условиях небольшого села, численность около 600 человек, где до недавнего времени летом и дороги, считай, не было, развиваться далее невозможно. Мишу уже с 6 класса отец отправил в знаменитую Мындабинскую спортивную школу в Усть-Алданском улусе. Там в свое время учились Виктор Лебедев, Виктор Рассадин, Арыйаан Тютрин и многие другие именитые мастера. Тренером Миши стал Михаил Захаров. В свое время один из самых талантливых якутских борцов, рано завершивший спортивную карьеру из-за травмы. После 9 класса Михаил поступил в столичное училище Олимпийского резерва. Сейчас тренируется под крылом старшего тренера юношеской команды, заслуженного тренера России Степана Петровича Сивцева. В училище теперь два одноклассника из Сайылыка, Степан Иванов все еще тренируется у себя на родине под руководством известного тренера Романа Окоемова.

Желание работать и развиваться, энтузиазм, любовь к выбранной профессии порой делают большие дела. Петр Васильевич не является тренером по вольной борьбе, он смотрит видео схваток, ездит с ребятами на соревнования и сборы. Вместе с сыном ездил даже в Хасавюрт – Мекку вольной борьбы. Очень радуется и переживает за своих воспитанников. После финала сына не смог и глаз сомкнуть. Так он радовался, волновался.

👏🏼 Такие герои живут и работают рядом с нами. Надеемся, что у Петра Васильевича будет еще не одна счастливая бессонная ночь, а у ребят повод написать своему первому тренеру слова благодарности.