14.04.2021
17:05
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Судебная хроника

Дело лидера ОПГ рассмотрели в Верховном суде Якутии

31 марта 2021 года Верховный суд Республики Саха (Якутия) оставил без удовлетворения жалобу осужденного М. 

Таким образом вступил в законную силу приговор Мирнинского районного суда о признании М. виновным в вымогательстве, совершенном с причинением тяжкого вреда здоровью.  

Данный гражданин, 1981 года рождения, ранее судимый за разбой и убийство, организовал в Мирнинском районе преступную группу, в которой роли каждого члена ОПГ были четко распределены. 

Суд установил вину обвиняемого в совершении трех эпизодов вымогательства под угрозой применения насилия. Учитывая особо опасный рецидив преступлений, подсудимый осужден на 9 лет и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. 

Уголовные дела в отношении других членов ОПГ были выделены в отдельное производство. Они так же судом признаны виновными и осуждены. 

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба УФСБ России по Республике Саха (Якутия)
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