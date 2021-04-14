Дело лидера ОПГ рассмотрели в Верховном суде Якутии

31 марта 2021 года Верховный суд Республики Саха (Якутия) оставил без удовлетворения жалобу осужденного М.

Таким образом вступил в законную силу приговор Мирнинского районного суда о признании М. виновным в вымогательстве, совершенном с причинением тяжкого вреда здоровью.

Данный гражданин, 1981 года рождения, ранее судимый за разбой и убийство, организовал в Мирнинском районе преступную группу, в которой роли каждого члена ОПГ были четко распределены.

Суд установил вину обвиняемого в совершении трех эпизодов вымогательства под угрозой применения насилия. Учитывая особо опасный рецидив преступлений, подсудимый осужден на 9 лет и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Уголовные дела в отношении других членов ОПГ были выделены в отдельное производство. Они так же судом признаны виновными и осуждены.