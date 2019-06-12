Дело Левадных: что рассказала на допросах Ракель Фаброз де ла Крус?

Сегодня в Якутском городском суде продолжили рассмотрение дела Левадных, вызвавшее большой резонанс два года назад. Супругов обвиняют в незаконном лишении человека свободы – гражданки Филиппин Ракель Фаброз де ла Крус. Помимо этого, Кристине Левадной вменяют в вину организацию незаконной миграции, Александр Левадный, бывший замначальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями МВД России по РС(Я), обвинен в превышении должностных полномочий. Обвиняемые вину не признают.

Напомним, что по версии следствия, в феврале 2017 года Ракель Фаброз де ла Крус, работница клининговой фирмы Кристины Левадной, выпрыгнула из окна квартиры, в которой ее удерживали, и получила при этом серьезные травмы. Она сумела добраться до семьи Алексеевых, с которыми была в хороших отношениях, те оказали ей помощь и вызвали полицию, однако первыми приехали супруги Левадные. Александр Левадный вошел в квартиру, предъявив удостоверение сотрудника полиции. Попытался проникнуть в комнату, но хозяин квартиры воспротивился его намерению. Между ними в коридоре завязалась потасовка, Афанасий Алексеев выставил полицейского за дверь.

Суд рассматривает это дело во второй раз — год назад уголовное дело поступило в суд, но было возвращено в прокуратуру на доследование. Прокуратура Якутска обжаловала это решение, и Верховный суд РС(Я) вновь направил дело на рассмотрение по существу.

«Простите, госпожа, но я не хочу больше у вас работать»

Сегодня судебное заседание началось с ходатайств защиты, в том числе предоставила постановления Якутского городского суда о прекращении дел об административных нарушениях в отношении Кристины Левадной (оба по заявлениям госинспекции труда). Затем адвокат потерпевшего попросила приобщить к делу справку о параметрах коридора (1,5 на 2 метра), в котором произошла потасовка между Алексеевым и Левадным, составленную кадастровым инженером. Все ходатайства сторон судья Анатолий Каратаев удовлетворил.

Затем прокурор попросил разрешение огласить показания Ракель Фаброз де ла Крус, которая не присутствует на суде, так как находится за пределами РФ. Допросы потерпевшей проходили в травматологическом отделении больницы, где лечилась Ракель, и с помощью переводчика, так как она не говорит на русском языке.

По ее показаниям, Левадная часто задерживала зарплату и штрафовала работниц, и как она выразилась: «Относилась к нам не очень хорошо, они не были добрые люди». Но телесных наказаний не применяла, в комнатах не запирала. Ракель решила перейти в другую клиринговую фирму «Золушка». Отправила СМС Кристине: «Простите, госпожа, но я не хочу больше у вас работать»… Взяла вещи и покинули хостел, где жила, при этом охранник стал препятствовать ее уходу, но Давид, хозяин «Золушки», который приехал за ней, вступился и помог покинуть здание.

Дальше, по показаниям Ракель, впервые появляется полиция – жилье, куда прибыла Ракель, и где проживали другие филиппинки, работавшие в «Золушке», окружила полицейские, они стали стучать в дверь. А у Ракель были проблемы с документами, оформление визы затянулось на полгода. В этот момент она получила СМС от Левадной: «Я даю тебе час на выход». Начались СМС-переговоры с бывшей хозяйкой, которая угрожала ей полицией. В конце концов, Ракель сдалась и впустила ее в дом, затем с вещами вышла вместе с Кристиной и села в машину Левадных. Супруг даже предложил филиппинке не застегивать ремень, так как он полицейский. Ее вначале увезли в частный дом брата Левадного, а затем на квартиру подруги Кристины – Светланы Шкиры.

Вместо помощи – избили и отобрали вещи

Филиппинка показала, что поехала добровольно, так как Кристины обещала ей помощь. Но когда они повезли ее на квартиру подруги, по дороге Ракель позвонила дочка Алексеевых. Левадная потребовала отдать ей сотовый, потерпевшая отказалась, тогда, по показаниям де ла Крус, та стала бить ее по голове, а муж схватил ее за горло. Тем не менее, им не удалось отобрать у нее телефон. Если исходить из показаний Ракель, все это происходило на глазах их дочери, которая только спрашивала: «Почему?»

«Сама идти не могла, слабая была после побоев, поэтому они меня потащили до квартиры, муж держал за руки с двух сторон» — рассказала следователю потерпевшая. По ее словам, госпожа Левадная с порога продолжила экзекуцию – в коридоре два раза пнула ее ногой. Как де ла Крус поведала следствию, дальше избиение продолжил супруг полицейский: затащил ее в комнату, закрыл дверь, схватив за горло, стал перекрывать ей воздух. При этом еще раз представился сотрудником правоохранительных органов… Вполне профессионально справился с женщиной – отобрал телефон и вырвал из рук сумку, да так, что началось кровотечение, как она рассказала на допросе в больнице. Потом на подбородке, на лбу и на руке Ракель обнаружат ссадины, которые, по ее словам, остались после «господских» побоев.

По показаниям Ракель, все ее зимние вещи Левадный упаковал в сумку и забрал с собой. Поняв, что вместо обещанной помощи ее оставили без вещей и избили, Ракель подумала, что дальше будет хуже, и решила сбежать. По ее словам, дверь запиралась на ключ, и хозяйка Светлана Шкира забирала их с собой. Поэтому Ракель решила выйти на свободу через окно, взяла чужую обувь в коридоре и выпрыгнула. Сильно ударилась ногами и спиной, впоследствии выяснилось, что получила компрессионный перелом позвоночника. Тяжело трамвированная женщина с трудом могла ходить, она поймала такси и назвала знакомый ей адрес: сказала 202 и показала на свои часы на руке. Таксист понял ее жесты и отвез к дому с часами в 202 микрорайоне, где жила семья Алексеевых. Консьержка помогла ей добраться до квартиры Алексеевых, так как она уже не могла самостоятельно передвигаться.

Всего прокурор зачитал материалы трех допросов Ракель Фаброз де ла Крус. Протоколы очных ставок будут зачитаны гособвинителем на следующем судебном заседании, которое продолжится 17 июня.